Palermo 2023 En Línea: Imágenes imperdibles y toda la info de la Expo

En la primera jornada de la 135ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, se concretó la presentación del documento titulado “Agrobioindustria, aportes para un país diferente”, trabajo desarrollado por un grupo de referentes de más de sesenta instituciones vinculadas con la producción agrobioindustrial, al que se sumó el aporte varios talleres de trabajo y diversas consultas a expertos.

Ángel Rossi, Director de la Sociedad Rural Argentina, expuso la génesis del trabajo y sus objetivos. “Lo disruptivo de este documento es que plantea un cambio de modelo económico. Hace cuarenta años que vivimos en democracia, aprendimos que es la mejor forma de vivir en sociedad”, dijo.

“Nos tenemos que dar cuenta de que hemos tenido cuarenta años de decadencia económica, con aumento de niveles de pobreza y decreciendo en nivel educativo. Tenemos que hacer un cambio de modelo económico, el que sustituye importaciones, es muy antiguo, y tenemos en la mano una salida, que es la agrobioindustria como motor de desarrollo”, agregó.

Mensurando la importancia del documento presentado, Rossi destacó que “han adherido y han contribuido casi todas las instituciones productivas, gremiales, y las Bolsas de nuestro país. Y considerando otros documentos conocidos, este es mucho más amplio y abarcativo, plantea un cambio radical, viendo lo que sucede en otros países como Brasil, donde se han dado cuenta de la importancia de la agrobioindustria y han creado una bancada política para defender ese modelo”.

“Acá lo tenemos, debemos ponernos manos a la obra y hacerlo”, concluyó Rossi.

Por otra parte, para Roberto Bisang, economista e investigador del Conicet, que tuvo a su cargo la coordinación del trabajo, “esto es un nuevo lugar, para un nuevo campo, con un modelo de desarrollo distinto para un futuro prometedor de la Argentina”, remarcando que “ya no es el campo, sino que es un motor de desarrollo al que hay que soltarle el freno”.

Además, David Miazzo, economista Jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), una de las entidades que participó de la elaboración del documento, señaló que si bien presentaron oportunamente su planteo “adherimos a este porque son documentos complementarios, y eso es importante porque hay varios documentos circulando en el sector. Estos son documentos que van hacia una misma visión”.

“Es muy importante discutir el modelo de desarrollo agrobioindustrial, como lo plantea este trabajo, para pensar un desarrollo territorial más equilibrado, que no solo es bueno para la gente del interior, especialmente los jóvenes porque pueden tener más oportunidades en sus pueblos y no tener que emigrar, sino también para quienes viven en las grandes ciudades con grandes problemas de calidad de vida, por aglomeración e inseguridad. Un desarrollo más equilibrado del país nos a servir a todos”, aseguró Miazzo.

Al cierre de la presentación presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, recordó a quien fue mentor de la elaboración del documento. “Si a esto tenemos que ponerle nombre y apellido es, sin lugar a dudas, Andrés Blaquier, fue uno de los que más animó a lo que hoy se ha presentado. El y su familia, son merecedores de esto”, sintetizó.

A tono con la propuesta “Agrobioindustria – Aportes para un país diferente”, Pino remarcó: “lo que hoy se ha planteado es posible, hay que poner compromiso y trabajo, ponernos en marcha. Es una decisión”.

Shorthorn Plus llega por primera vez a la Expo Rural

En el stand de la Asociación Argentina de Criadores de Shorthorn está en exposición un animal de esta cruza de Shorthorn y Angus. En Argentina está dando sus primeros pasos, pero en Estados Unidos es la raza de moda.

Una de las novedades de la 135° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que se realizará del 20 al 30 de julio, es la presencia, por primera vez en la Expo, de un animal de la raza Shorthorn Plus.

“Es una raza que está de moda en Estados Unidos, y es la cruza entre Shorthorn y otras razas, en este caso 50% Shorthorn, 50% Angus. El 30% de las inscripciones de la raza Shorthorn en Estados Unidos es Shorthorn Plus”, comentó Fabián García, gerente de la Asociación Argentina de Criadores de Shorthorn.

En lo que refiere a la llegada de esta raza al país, explicó que “es algo que recién se está comenzando, que se está dando inicio a esta raza”, para luego detallar que Shorthorn le aporta la calidad carnicera y la mansedumbre y “producto del cruzamiento entre dos razas puras se incrementa la productividad del rodeo en un 20 a 25%, con lo cual son más kilos ganados para el productor”, detalló el entrevistado.

En la 135° Expo Rural hay un solo animal de esta raza en exposición, procedente de la Cabaña Santa Cecilia, de Trenque Lauquen, propiedad de Héctor Mario Eyherabide.

Shorthorn y sus 200 años

Vale recordar que la raza Shorthorn está cumpliendo 200 en el país, tras la llegada del primer ejemplar, Tarquino, y para celebrarlo este 18 de julio uno de los primeros animales que ingresó al predio rural de Palermo fue el toro Mercosur.

“En 1823 ingresó Tarquino, que fue el primer reproductor puro de pedrigre en llegar a nuestras pampas, y vino para mestizar todo lo que es el ganado bovino criollo existente en el país”, comentó García.

Este año en la Exposición Rural hay cien animales Shorthorn provenientes de cabañas de Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Uruguay y Brasil.

Ex combatientes en Palermo: “Somos los últimos héroes vivientes”

La Asociación Malvinas, Educación y Valores, por segundo año consecutivo dice presente en la Exposición Rural con un stand donde los veteranos tratan de transmitir sus historias de vida a las nuevas generaciones.

“Somos los últimos héroes vivientes”, aseguró el ex combatiente Marcelo Adrián Sánchez, integrante del Regimiento 6 de Buenos Aires, y relató: “el martes 13 de abril de 1982 desembarcamos en Malvinas, y el viernes 18 de junio nos embarcaron y llegamos al continente el 20 de junio”.

“Fue una experiencia muy dura, tenía 19 años, me faltaban 20 días para irme de baja. Yo ya era soldado viejo cuando fue lo de Malvinas”, explicó Sánchez y aseguró: “En una guerra se ven todas las miserias que puede vivir un hombre. Y nosotros no éramos hombres porque teníamos 19 años. Yo no digo que éramos chicos, pero bueno, a los 19 años tuvimos que madurar de golpe, porque nos encontramos con una situación que no nos esperábamos”.

En su experiencia personal lo más grave fue el hambre. Viajó a Malvinas pesando 83 kilos y volvió con 58. “Llegué a estar 4 o 5 días sin comer”, recordó.

Si bien no llegó a entrar en combate físico, el ex combatiente describió que “después del 1 de mayo, como las posiciones nuestras estaban entre lo que era el viejo aeropuerto y Puerto Argentino, las fragatas se ponían en la boca del estrecho a disparar. Y las balas pasaban, las bombas pasaban por arriba de nuestra cabeza. Y era toda la noche. Terminó siendo una guerra de desgaste, porque no podíamos descansar. Se plantaban a las 10 de la noche, boom, boom, boom, a tirar munición y a las 4 de la mañana se iban, y a la tarde noche volvían a tirar”.

La gran pregunta es cómo se supera tanto sufrimiento: “A mí me ayudó muchísimo mi familia, y tuve la suerte de conseguir trabajo a los tres meses de haber vuelto de la guerra. Un trabajo donde estaba rodeado de gente joven, gente que tenía dos, tres años más que yo. Entonces ellos se encargaron de contenerme, de que yo tratara de olvidarme todo esto que me había pasado”.

En el stand de la Asociación Malvinas, Educación y Valores, se pueden conocer muchas más historias como la de Marcelo. “En Palermo queremos contar nuestra experiencia de lo que sufrimos en la guerra a los chicos, a los jóvenes, hablar sobre educación y valores, y marcarles que esto se tiene que solucionar por la vía diplomática”, dijo.

Esteban Tríes y José Cruz, son los principales encargados de ofrecer las charlas a los niños y adolescentes que se acercan al stand: “Este año empecé con esta movida y realmente reconforta. Reconforta saber que tenemos juventud y que esto se puede llegar a transmitir. Este es nuestro legado. Con que algunos cientos de los millones de chicos que hay sigan transmitiendo lo que vivimos estamos satisfechos. Somos los últimos héroes vivientes”.

