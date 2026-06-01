Se dictó en Olavarría una jornada universitaria sobre estrategias y gestión de la seguridad

Este lunes a las 10:00 horas se llevó a cabo en el Centro Cultural San José la jornada universitaria presencial denominada «Estrategias de abordaje y gestión de la seguridad en territorios atravesados por violencias complejas». La actividad fue organizada de manera coordinada entre el Instituto Universitario Policial Juan Vucetich (IUV) y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Olavarría.

El encuentro consistió en una clase abierta y presencial de la materia Estado, Sociedad y Políticas Públicas de Seguridad, la cual forma parte de la carrera de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de dicha casa de estudios. La propuesta estuvo dirigida a los estudiantes de la materia, alumnos del IUV de otras asignaturas, personal policial y público en general interesado en la temática. El objetivo principal fue reflexionar sobre las capacidades estatales, el orden público y la legitimidad institucional en contextos de violencias complejas en los distintos territorios, abordando las problemáticas en el marco social actual y analizando qué políticas públicas se pueden diseñar en función de estos contextos.

Durante la apertura, el secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Olavarría, Elías Quintas, agradeció la convocatoria y que se haya elegido a la ciudad como sede de la capacitación. En su discurso, el funcionario destacó la importancia de contar con un instituto universitario para la formación, capacitación y actualización continua tanto del personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como del público civil, incluyendo al director del Centro de Monitoreo (COM) y a su equipo de trabajo. Asimismo, Quintas adelantó que se proyecta la aplicación de estas instancias de formación para la futura Guardia Urbana Municipal con el fin de fortalecer la prevención y la investigación de ilícitos en el partido.

Por su parte, Damián García, secretario de Extensión del IUV y responsable de la materia dictada, resaltó la predisposición para trabajar en conjunto entre el Municipio, la Universidad y el Ministerio de Seguridad bonaerense. García hizo hincapié en la importancia de garantizar la presencialidad en el interior de la provincia para escuchar las demandas de cada territorio y ajustar en función de ello la agenda de formación profesional, cursos y diplomaturas.

Finalmente, el secretario de Extensión señaló que la ponencia presentada se basó en una experiencia práctica sobre gestiones en zonas complejas de la provincia de Buenos Aires. Explicó que, si bien ese tipo de complejidades y violencias pueden no resultar tan familiares en Olavarría, es fundamental analizarlas debido al crecimiento y expansión de los municipios del interior, donde comienzan a surgir tensiones delictivas similares a las de los grandes centros urbanos.