Accidente fatal en la ruta 51: murió una mujer oriunda de Bahía Blanca

Una mujer de 74 años falleció tras un despiste y vuelco de un automóvil Ford Focus en el tramo de la ruta provincial 51 ubicado entre las rotondas de La Madrid–Laprida y el cruce con la ruta provincial 76. El siniestro ocurrió este jueves por la mañana, alrededor de las 8:00 horas.

El vehículo era ocupado por una pareja, ambos oriundos de Bahía Blanca. Por razones que se buscan establecer, el automóvil se despistó y volcó a unos cuatro kilómetros de la rotonda que une la ruta 51 con el acceso a La Madrid.

Personas que circulaban por el lugar asistieron a las víctimas y lograron rescatarlas del interior del rodado.

Ambulancias de Laprida y General La Madrid trabajaron en la emergencia. La mujer, de 74 años, fue asistida en el sitio y trasladada de urgencia, pero lamentablemente falleció mientras era llevada al hospital a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se le practicaron.

El hombre, de 79 años, fue derivado al hospital Mariano Etchegaray de General La Madrid, donde permanece internado con lesiones de carácter leve.

En el lugar del hecho intervinieron la policía vial y bomberos voluntarios de General La Madrid, la ayudantía fiscal y personal de la policía científica para realizar las pericias que permitan determinar las causas del accidente.

Desde la policía de seguridad comunal de General La Madrid se confirmó que la calzada ya se encuentra liberada al tránsito. (En Línea Noticias)