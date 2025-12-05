Raúl Horacio Cornejo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5  de Diciembre  de 2025 a los  74   años de edad.

Su esposa:Marta Teresa Fernández
sus hijos: María Florencia y Bernardo Raul
hijos poli: Walter Boggia y Daniela Piñel
nietos: Catalina, Martiniano, Eliseo y Paz
sus hermano: Ruben, hermana política: Mariel Fernandez
sobrinos y demás deudos  participan su fallecimiento.

VELATORIO: No se realiza velatorio

RESPONSO: sin responso

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Sábado 6/12/2025- 9:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: bº San Vicente

Lugar de nacimiento: CampanaActividad que desarrollaba:  jubilado Contador Público Nacional  

