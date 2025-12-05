Raúl Horacio Cornejo (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 5 de Diciembre de 2025 a los 74 años de edad.
Su esposa:Marta Teresa Fernández
sus hijos: María Florencia y Bernardo Raul
hijos poli: Walter Boggia y Daniela Piñel
nietos: Catalina, Martiniano, Eliseo y Paz
sus hermano: Ruben, hermana política: Mariel Fernandez
sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: No se realiza velatorio
RESPONSO: sin responso
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Sábado 6/12/2025- 9:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: bº San Vicente
Lugar de nacimiento: CampanaActividad que desarrollaba: jubilado Contador Público Nacional