Adelanto En Línea / Investigan a un efectivo de la UTOI tras una violenta pelea que terminó con un hombre herido

La Justicia se encuentra investigando un violento episodio que se produjo en las últimas horas y dejó como saldo un hombre con heridas. Las miradas están puestas en la posible participación en el hecho de un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En Línea Noticias pudo saber que el hecho ocurrió en inmediaciones de Rufino Fal al 700, en el barrio Escuela 6, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado al 911. En el lugar encontraron a un hombre de 33 años con diversas lesiones en su cuerpo.

Siempre al estar por las fuentes consultadas, el hombre herido relató que fue interceptado mientras caminaba por la zona por tres personas a las que conocía y con las que alguna vez habría tenido problemas.

Siempre al estar por lo que aparece en el expediente judicial, fue en ese contexto en el que uno de ellos lo habría atacado con un elemento punzocortante, provocándole heridas en el torso, la espalda y el mentón.

Es en ese marco en el que aparece la posible participación en el hecho de un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que cumple funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Olavarría (UTOI)

La víctima señaló que el efectivo policial lo habría amenazado de muerte durante el enfrentamiento.

Al llegar el personal del Comando de Patrullas convocó a una ambulancia del sistema público de salud que trasladó al hombre herido al Hospital Municipal. Allí, más tarde, se confirmó que habría sufrido heridas de consideración.

También se pudo confirmar que otra de las personas implicadas también fue atendida en el hospital. Se trata de un joven de 18 años que, se indicó, sufrió una lesión leve en uno de sus brazos.

La causa fue caratulada como “lesiones recíprocas” y “amenazas”, con intervención de la UFI N°4. En paralelo, se iniciaron actuaciones administrativas internas respecto del efectivo policial señalado.

Fuentes del caso indicaron que, por el momento, la fiscalía no adoptó medidas restrictivas contra el agente, mientras la investigación continúa para esclarecer lo ocurrido.