Confirman la prisión preventiva de un hombre que robó a una jubilada olavarriense

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul confirmó -de manera parcial- la prisión preventiva de un hombre acusado de haber ingresado y robado en la vivienda de una jubilada olavarriense de 79 años.

La resolución fue firmada en Azul en el transcurso de esta semana.

Al imputado se le atribuye el delito de hurto doblemente calificado por escalamiento y por el uso de llave verdadera previamente sustraída, según lo resuelto por los jueces Carlos Paulino Pagliere, Gustavo Agustín Echevarría y Damián Pedro Cini.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando el acusado habría ingresado al domicilio tras escalar un paredón frontal de aproximadamente 1,72 metros de altura. Desde allí retiró un vidrio de un ventiluz, introdujo la mano y tomó un juego de llaves que se encontraba sobre la mesada de la cocina.

Con esas llaves abrió la puerta y accedió al interior de la vivienda. Al retirarse, salió por otra puerta, la cerró con llave y se llevó consigo esas llaves.

La investigación permitió identificar al sospechoso a partir de una huella dactilar hallada en el vidrio retirado del ventiluz, la cual fue cotejada por la Policía Científica mediante el sistema automatizado de identificación de huellas.

“El informe obtenido a partir del hallazgo de un rastro digital en uno de los paneles de vidrio retirados por el autor del ilícito resulta ser un elemento objetivo contundente, que permite identificar a la persona que manipuló el vidrio y marca que el imputado tuvo contacto físico con el mismo.” Juez Carlos Paulino Pagliere

Según valoró el Tribunal, se trata de una prueba objetiva y contundente, ya que ni la víctima ni su entorno conocían al imputado ni existía un motivo previo que justificara la presencia de su huella en el lugar.