Contundente video: Un joven olavarriense denunció haber sido víctima de violencia policial

En las últimas horas un joven olavarriense denunció haber sido víctima de violencia policial y a su denuncia le aportó un contundente video donde queda plasmado como intervinieron agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires en un supuesto operativo de identificación.

El joven denunciante tiene 19 años y se llama Tiziano Gianelli.

Los hechos que denunció el joven tuvieron lugar el último martes en horas de la madrugada cuando fue interceptado en la zona de Moreno y Del Valle. Tiziano procuraba llegar hasta el kiosco dado que se dedica a realizar mandados en su moto.

Foto Central de Noticias

En Línea Noticias tuvo acceso a los videos donde quedaron registrados los hechos que ahora deberán ser analizados por la Justicia para echar luz sobre lo sucedió.

Se pudo saber – tal como quedó registrado en los vídeos – el violento operativo duró más de media hora y en ese tiempo Tiziano estuvo más de veinte minutos en el piso.

En principio lo dejaron ir tras no constatar ningún tipo de irregularidad.

En declaraciones a los colegas de Central de Noticias, Tiziano dijo: “una camioneta de la policía apaga las luces y se estaciona como en media cuadra”. En ese momento, el joven salió caminando y con su moto a tiro dado que tenía un desperfecto. En ese momento, dijo el joven: “me piden identificación y mientras me están pidiendo la identificación baja un chico de la camioneta prepotente y me empieza a decir, ‘vení, vení para acá, te vamos a identificar’. Me agarró de la manga y se acercan más policías, eran cuatro en total”.

Fue así que en su relato agregó, “ahí me empezaron a pegar, me asfixió la chica, me verdugueaban, un montón de cosas así” denunció. La particularidad es que “quedó todo ahí” es decir, no hubo infracción, ni fue trasladado a la Comisaría.

“Solamente mi amigo estuvo ahí” expresó y dijo que no fue al Hospital, algo que hará en las próximas horas “por una orden de fiscalía”. Justamente, señaló que la denuncia la realizó el martes en la sede de Rufino Fal.

