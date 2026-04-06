Dos hombres fueron detenidos por protagonizar disturbios en la vía pública.
El personal del Comando de Patrullas de Olavarría (CPO) acudió al lugar tras un llamado al 911. Al llegar, los efectivos procedieron a la detención de un joven de 20 años, y otro de 19 años.
Según el informe oficial, ambos se encontraban en estado de ebriedad, ocasionando desorden e incitando a pelear a las personas que estaban en el sector.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera para cumplimentar los recaudos legales correspondientes. En el caso interviene el Juzgado Correccional de Olavarría bajo la carátula de infracción a los artículos 35, 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73.