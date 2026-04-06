Incendio en la cochera de un edificio: no hubo heridos

Un incendio se registró este lunes alrededor de las 11:30 en la cochera de un edificio ubicado en Dorrego al 2100.

El foco ígneo se inició en un automóvil Ford Fiesta cuando su propietaria intentó darle arranque. Según estimaciones preliminares, el origen del fuego habría sido un inconveniente eléctrico en el vehículo.

En el lugar trabajó la Unidad Nº 30 de Bomberos, que logró controlar la situación. Las labores se extendieron por alrededor de media hora.

No se reportaron personas heridas como consecuencia del hecho.