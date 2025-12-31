Identidades confirmadas: Son tres los olavarrienses fallecidos en la tragedia de San Miguel del Monte

En el accidente, en total, murieron cuatro personas.

Este miércoles por la tarde se confirmó que son tres los olavarrienses fallecidos en un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada en el kilómetro 121 de la Ruta Nacional N.º 3, en jurisdicción de San Miguel del Monte. Además, otras dos personas oriundas de Olavarría resultaron involucradas en el siniestro, aunque no sufrieron lesiones.

Tal como se viene informando, en el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok, en la que viajaba una pareja de Olavarría; un automóvil Volkswagen Gacel, ocupado por tres personas también oriundas de esa ciudad; y un colectivo de la empresa Plusmar.

Según informaron las autoridades, la camioneta embistió por alcance al VW Gacel, lo que provocó que este último se cruzara de carril e impactara de manera frontal contra el micro, que circulaba en sentido Monte–Las Flores. Como consecuencia de la colisión, el automóvil se incendió por completo.

De acuerdo con lo confirmado por familiares de las víctimas, el VW Gacel viajaba desde Olavarría hacia la ciudad de La Plata.

En el colectivo de la empresa Plusmar viajaban 37 pasajeros, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a la terminal de ómnibus de San Miguel del Monte por personal municipal.

Las víctimas del accidente

En Línea Noticias, tras tomar contacto con familiares, confirmó que a raíz del gravísimo accidente fallecieron Marisa Marsiglia (42), Bianca Marsiglia Torres (5) y Juan Ramón Rojas Benítez (35), todos ocupantes del VW Gacel.

Asimismo, en la camioneta Volkswagen Amarok (dominio AF511FQ) viajaban los olavarrienses Fabián Eduardo Gioyosa (67) y Mabel Abraham (65), quienes resultaron ilesos.

Producto del siniestro murió también el chofer del colectivo, Baldomero Ismael Carrasco, oriundo de Morón. En tanto, su acompañante, Pablo Soler (53), no sufrió lesiones.

En la investigación del hecho intervienen el EPC Monte y la UFIYJD N.º 2 de Cañuelas.