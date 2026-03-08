Incendio en barrio Alberdi fue controlado por bomberos

Una dotación del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios intervino anoche en un incendio desatado en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Alvaro Barros y Alberdi.

Al lugar concurrió la unidad 16 tras recibir el alerta por el siniestro. Según se informó, el fuego fue rápidamente controlado por el personal actuante, evitando que las llamas se propagaran por el resto del inmueble.

No se registraron personas heridas durante el operativo. Una vez finalizadas las tareas de enfriamiento, la unidad retornó al cuartel. (En Línea Noticias)