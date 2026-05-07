Motociclista trasladada al hospital tras un siniestro vial en la calle San Martín al 300

Un siniestro vial se produjo en la calle San Martín al 300, donde una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos colisionó contra la parte trasera de un automóvil Peugeot 307.

El hecho ocurrió cuando el vehículo de mayor porte salía de una quinta y la conductora de la moto no advirtió la maniobra, impactando contra el sector posterior del rodado.

Al lugar asistió una ambulancia del servicio de salud pública, que procedió al traslado de la mujer hacia el centro asistencial debido a que presentaba traumatismos varios. En el sitio trabajó personal del Comando de Patrullas, mientras que el tránsito permaneció asistido y desviado. (En Línea Noticias)