Una mujer herida tras un hecho de tránsito en el cruce de Guisasola y San Martín

Una joven mujer que circulaba en una motocicleta Honda tipo cross de 250 cc resultó herida tras protagonizar un siniestro vial contra un Fiat Siena, conducido por otra mujer, en la intersección de Guisasola y San Martín.

Producto del impacto, la motociclista manifestó un fuerte dolor en la cadera, por lo que fue asistida y trasladada al Hospital Municipal Héctor Cura por una ambulancia del servicio de salud pública.

Personal policial del Comando de Patrullas trabajó en el lugar del hecho para ordenar la circulación vehicular, la cual se vio afectada por desvíos momentáneos. (En Línea Noticias)