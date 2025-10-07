Otro motociclista herido tras violento choque en 25 de Mayo y Del Valle

Un motociclista tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal de Olavarría tras un violento choque ocurrido este mediodía en la esquina de 25 de Mayo y Del Valle, un cruce donde habitualmente se producen siniestros viales.

El hecho se produjo cuando una camioneta Ford Territory, que circulaba por calle 25 de Mayo en dirección a avenida Del Valle, fue embestida por una moto 200 centímetros cúbicos. La motocicleta se desplazaba en dirección al Arroyo Tapalqué.

A raíz del fuerte impacto, el conductor de la moto fue asistido en el lugar por personal médico de una empresa privada y luego trasladado al centro de salud local.

En la camioneta circulaba el reconocido empresario y presidente del Club Ferro Carril Sud, Roberto Vidal, quien también debió ser asistido por los golpes sufridos tras el violento impacto.

Personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría trabajó en el lugar del siniestro, por lo que el tránsito se encontraba interrumpido en la zona.

(En Línea Noticias)