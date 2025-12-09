Pareja presa por violar restricción de acercamiento
Personal del Comando de Patrulla Olavarría procedió a la aprehensión de una pareja en la calle San Martín al 8600, luego de que un llamado al 911 alertara sobre su presencia en el lugar.
Los aprehendidos son una mujer de 36 años y un hombre de 38, quienes se encontraban en el domicilio a pesar de tener una orden de restricción de acercamiento vigente entre ambos.
Tras la llegada de la policía, se procedió a la identificación de la pareja. Consultas realizadas con la Comisaría de la Mujer y la Familia de Olavarría confirmaron que sobre ambos rige una prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de Familia N° 01 de Olavarría, en el marco de un expediente caratulado «Protección Contra La Violencia Familiar».
Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07, a cargo del doctor Christian Urlezaga, se concretó la aprehensión de la pareja y su posterior traslado a sede policial para los recaudos legales correspondientes. La carátula del caso es «Desobediencia».
