Loma Negra: aprehenden a un joven y secuestran herramientas robadas

​Personal de la Subcomisaría de Loma Negra, en colaboración con el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda de Olavarría, logró esclarecer un caso de hurto ocurrido en dicha localidad.

​El hecho se había denunciado en la dependencia y, tras las tareas investigativas, se identificó al presunto autor del robo.

​En el marco de la investigación, el personal policial realizó una diligencia de anuencia de urgencia en una vivienda de la calle 175 al 2600 de Loma Negra. El operativo arrojó resultados positivos, procediéndose al secuestro de una caja de herramientas que contenía en su interior varias herramientas de mano.

​Se identificó como imputado a un hombre de 25 años, quien fue notificado de la formación de la causa por el delito de «Hurto» (Art. 162 del Código Penal).

​En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07 del Departamento Judicial de Olavarría.

​(En Línea Noticias)