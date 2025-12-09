Exitosa edición de “La Noche de las Librerías”

Durante el último fin de semana la Casa del Bicentenario se vistió de fiesta, pero también de literatura, arte y cultura. Allí durante dos jornadas se desplegó la primera edición de “La Noche de las Librerías”, la propuesta organizada desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Olavarría, junto a librerías locales.

El evento se desarrolló durante las noches del sábado y domingo, de 19 a 23:30 horas, con todo tipo de propuestas y actividades que pudieron disfrutarse tanto en el interior como en el exterior del tradicional espacio local, ubicado a la vera del arroyo Tapalqué. Además, se contó con condiciones climáticas ideales, lo que favoreció para que la comunidad se acerque en gran en número y permanezca hasta el cierre de cada jornada.

En la Casa del Bicentenario se pudo apreciar los stands de las librerías Fidias, Aladino, El Faro de Alejandría, El Puente, La Popu, La última hoja y Cervantes, las cuales también participaron activamente en la organización del evento.

Además, se contó con las presentaciones musicales de Dúo Juana y Lucho de Caos, y La Porgy, quienes también brindaron su arte y talento a la propuesta, que tuvo, además, foods truck con variada oferta gastronómica.

Organizadores expresaron su satisfacción con respecto al acompañamiento del público, incluso destacaron el movimiento en los distintos stands de las librerías, donde muchas personas encontraron el regalo para las fiestas y eventos de cierre de año, pero también un obsequio para sí mismos.