Persecución cinematográfica por Olavarría: conducía un vehículo robado, huyó en contramano y terminó aprehendido

Un hombre de 45 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes tras una extensa persecución por distintos sectores de Olavarría. El conductor circulaba a bordo de un vehículo con pedido de secuestro por hurto e intentó escapar de un control, recorriendo varias cuadras en contramano y chocando contra postes, carteles y árboles antes de ser interceptado.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes de la Secretaría de Protección Ciudadana y efectivos de la Policía Bonaerense que cumplían horas adicionales para el Municipio.

Todo se inició en las inmediaciones de avenida Urquiza y Pelegrino, donde personal municipal y policial realizaba recorridas preventivas. En ese contexto detectaron la circulación de un Chevrolet Agile que transitaba sin luces. Cuando intentaron identificar al conductor, éste aceleró la marcha y emprendió la fuga.

A partir de ese momento se desplegó una persecución y un operativo cerrojo para intentar interceptarlo. Durante la huida, el hombre circuló en contramano por distintas arterias de la ciudad y colisionó contra postes de alumbrado público, carteles nomencladores y árboles.

La secuencia finalizó en la zona de Riobamba y Rufino Fal, donde protagonizó un nuevo siniestro vial y terminó sobre la vereda del Parque Mitre.

Tras su aprehensión, los efectivos constataron que el Chevrolet Agile registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto ocurrido a mediados de diciembre del año pasado.

Además, al identificar al conductor se corroboró que sobre él pesaba un pedido de paradero activo en una causa por robo calificado y dos comparendos compulsivos vinculados a otros expedientes por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de armas.

Durante la requisa del vehículo también fue hallado un frasco que contenía marihuana.

El hombre quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía N° 10, a cargo de la doctora Mariela Viceconte.