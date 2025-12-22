RN 226: Impactante vuelco deja a una olavarriense herida

Un impactante siniestro vial se registró este lunes sobre la ruta 226, a escasos metros de la denominada bajada del Crotto. El hecho ocurrió cuando una mujer, perdió el control del Toyota Yaris en el que se desplazaba en dirección a Olavarría.

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo impactó de lleno contra el guardarraíl, lo que provocó que terminara volcando y quedando sobre la cinta asfáltica. El rodado quedó obstruyendo el tránsito en el carril que se dirige desde Bolívar hacia Olavarría.

A pesar de la violencia del impacto y la posición en la que quedó el vehículo, se informó que la conductora se encuentra fuera de peligro.

Fue asistida en el lugar y trasladada por una ambulancia del Servicio de Salud Pública al Hospital Municipal Héctor Cura.

Según los primeros reportes médicos, la mujer presentaba un buen estado general de salud al momento de ser ingresada al centro asistencial.

En el lugar trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, quienes realizan las tareas de señalización para evitar nuevos accidentes.

Actualmente, el tránsito se encuentra parcialmente interrumpido, con solo una mano habilitada en dirección a Bolívar. Se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución por la zona mientras se realizan las labores para remover el vehículo de la calzada. (En Línea Noticias)