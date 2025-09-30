Robaron una bicicleta frente a una Iglesia: el ladrón tardó varios minutos en cortar la cadena, nadie vio nada

Un hecho de inseguridad se registró este lunes por la noche en Olavarría. Entre las 21:20 y las 21:40 horas, desconocidos sustrajeron la bicicleta de una mujer, la cual se encontraba atada con cadena en la puerta de la Iglesia Herederos de la Promesa, ubicada en Pellegrino 3853.

La bicicleta robada es una Playera cromada con una característica distintiva: tiene horquilla de color azul y guardabarros negros.

El Video Muestra la Audacia del Ladrón



El robo quedó íntegramente registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes, que ya circulan y están en manos de las autoridades, muestran la increíble audacia del delincuente.

Según se puede observar, el ladrón detecta la bicicleta, merodea la zona y tarda varios minutos en cortar la cadena con la que estaba asegurada. A pesar del tiempo que le lleva cometer el ilícito, y de que varios vehículos y una mujer caminando pasaron frente al lugar, nadie advierte la situación ni interviene.

Finalmente, el sujeto logra liberar la bicicleta y huye, llevándola de tiro por la calle.

La víctima clama por información para recuperar su medio de movilidad. Se ruega a cualquier persona que pueda aportar datos sobre la bicicleta o el paradero del ladrón que se comunique con la policía o con el damnificado.