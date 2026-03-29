Siniestro vial en Colón y Lavalle: dos personas heridas tras el choque entre una moto y una bicicleta

Un siniestro vial se registró en la intersección de avenida Colón y Lavalle, en Olavarría, y dejó como saldo dos personas heridas.

El hecho fue caratulado como “lesiones culposas” e interviene la UFI N°4 a cargo de la Dra. Serrano.

Según se informó, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató la colisión entre una motocicleta Honda Titan y una bicicleta tipo playera

El conductor de la motocicleta, de 23 años, fue hallado tendido sobre el suelo con dolor en uno de sus hombros. En tanto, el ciclista, de 54 años, presentaba una fractura en su pierna derecha a la altura del tobillo.

Ambos fueron asistidos en el lugar por una ambulancia y trasladados al hospital municipal. De acuerdo a lo indicado, ninguno de los dos presentaba riesgo de vida.