Un joven de 15 años sufrió una fractura tras un siniestro vial en las avenidas Colón y Pringles

En la jornada del lunes se produjo un hecho de tránsito en la intersección de las avenidas Colón y Pringles que dejó como saldo a un adolescente con heridas de consideración.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Peugeot 308 de color gris conducido por un hombre de 75 años colisionó con una bicicleta rodada 26 en la que circulaba un joven de 15 años.

Al lugar del siniestro concurrió una ambulancia del SAME. El personal médico procedió al traslado del menor al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura». Según el parte médico, el joven sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha, aunque se informó que se encuentra sin riesgo de vida.

Personal del Comando de Patrullas de Olavarría y de Policía Científica trabajaron en el lugar para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. Los vehículos involucrados fueron recogidos y remitidos a la Comisaría Primera por cuestiones de jurisdicción.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y cuenta con la intervención de la UFI N° 10, a cargo de la Dra. Viceconte.