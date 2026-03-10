Más de 70 parejas participaron del inicio de las categorías impares del circuito local de pádel

Con una importante participación de parejas, este fin de semana se disputó una nueva fecha de la Liga local de pádel, que en esta oportunidad abrió el calendario para las categorías impares. Hubo competencia en Tercera, Quinta y Séptima Caballeros, mientras que en la rama femenina se jugó en Quinta y Séptima.

El certamen reunió a 73 parejas, entre ellas varias provenientes de distintas localidades de la región como Benito Juárez, Henderson, General La Madrid y Bolívar, lo que le dio un marco regional a la competencia.

Los encuentros se desarrollaron en tres complejos de la ciudad: Club de Amigos, El Triunfo y Pádel Time. Las finales, en tanto, se disputaron en Club de Amigos, donde se consagraron los primeros campeones del año en estas categorías.

En Tercera Caballeros, categoría que contó con 12 parejas, el título quedó para Javier López e Ian López. En una final muy disputada superaron a Santiago Barsi y Santiago Fabricio Paiz por 2/6, 7/6 y 6/4.

En Quinta Caballeros, que fue la divisional con mayor convocatoria con 25 duplas, los campeones fueron Dumerauf y Aguer, quienes vencieron en la final a Moretti – Iriarte por 7/6, 1/6 y 6/4.

Por su parte, en Séptima Caballeros, con 14 binomios en competencia, el título quedó en manos de Álvarez – Mariano tras imponerse en la final ante Mazzey – Haritchet por 6/1 y 6/4.

En la rama femenina también hubo actividad en dos categorías. En Séptima Damas, con 11 parejas, las campeonas fueron Cabrera y Poyo, que en la final derrotaron a Fernández – Constancio por 3/6, 6/4 y 7/5.

En Quinta Damas, también con 11 duplas, el título fue para Catala – Piecente, quienes superaron en la final disputada en Club de Amigos a Buey – Etchechuri por 6/2 y 6/1.

La actividad del circuito continuará el próximo fin de semana con la disputa de nuevas categorías. En Caballeros se jugarán Cuarta, Quinta Junior, Sexta y Séptima B, mientras que en Damas habrá competencia en Sexta y Séptima B.