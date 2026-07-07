Una mujer fue hospitalizada arrollada por una camioneta

​Una mujer de aproximadamente 50 años fue trasladada al hospital municipal Héctor Cura de Olavarría tras ser atropellada por una camioneta Ford EcoSport. El hecho de tránsito ocurrió en la avenida Avellaneda, entre Chiclana y Cavilla Sinclair.

​La camioneta circulaba por Chiclana y, al retomar la avenida Avellaneda, no advirtió que la víctima estaba cruzando la calzada, lo que provocó el impacto. A raíz de los golpes sufridos, la mujer presentó lesiones en la cabeza, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistida y trasladada por una ambulancia del servicio de salud pública.

​En el lugar trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. El tránsito en la avenida Avellaneda, al 4200, se encuentra interrumpido en ambas manos mientras se aguarda el informe médico sobre la gravedad de las lesiones para determinar la continuidad de las pericias correspondientes.