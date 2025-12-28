Varias viviendas afectadas tras un impactante incendio de pastos

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Olavarría trabajaron este domingo en un incendio de importantes dimensiones que se desató en inmediaciones de Giovanelli y avenida Pringles, en una zona lindera a las vías del ferrocarril, y que por acción del viento se propagó hacia propiedades privadas.

El siniestro se inició en un terreno ubicado sobre ese sector de la ciudad y, debido a las condiciones climáticas adversas, las llamas avanzaron rápidamente hasta alcanzar el fondo de una vivienda. En ese lugar había una gran acumulación de basura y elementos en desuso, lo que favoreció la expansión del fuego. Vecinos del sector señalaron que el morador del domicilio presentaría una conducta de acumulación compulsiva.

Entre los materiales alcanzados por las llamas se encontraban cubiertas de vehículos, televisores antiguos, una gran cantidad de plásticos y pastizales secos, lo que generó una combustión intensa y una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

Ante la magnitud del incendio, el operativo se desplegó de manera progresiva. En un primer momento intervino la Unidad 11 del Cuartel Central, pero la complejidad del escenario obligó a convocar a la Unidad 10. Posteriormente, se sumó una unidad cisterna para asegurar el abastecimiento de agua y permitir el control definitivo del fuego.

Si bien el foco principal afectó la vivienda donde se extendieron las llamas, las casas linderas también se vieron perjudicadas por el intenso calor y el humo, hasta que el personal logró circunscribir el área comprometida y evitar mayores daños.