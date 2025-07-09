Antes de tomarse vacaciones, lo concejales de Olavarría llevarán adelante la novena sesión ordinaria del 2025
Este jueves 10 de julio a las 9 horas tendrá lugar la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Olavarría y será la última antes de que el Poder Legislativo local entre en el tradicional receso de invierno.
La de este jueves será la última sesión antes de las vacaciones de los concejales y concejalas de Olavarría.
Se difundió el Orden del Día para está sesión
ORDEN DEL DÍA DE LA NOVENA (9º) SESIÓN ORDINARIA DEL PERÍODO DELIBERATIVO 2025
D Í A: 10 de JULIO de 2025.-
H O R A: 09:00. –
– I –
-IZAR LA BANDERA ARGENTINA. –
-II-
-ASISTENCIA. –
– III –
SE PONEN EN CONSIDERACIÓN LAS VERSIÓNES TAQUIGRÁFICAS A SABER:
SESIÓN ESPECIAL, CONVOCADA POR DTO. H.C.D Nº 066/25, RELIZADA EL 12/06/25.-
OCTAVA (8º) SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO 2025, REALIZADA EL 12/06/25.-
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CUERPO QUE SE HAN DICTADO LOS DTOS. H.C.D Nº 068/25 AL 072/25 INCLUSIVE. –
– IV –
EXPEDIENTES INGRESADOS EN TÉRMINO REGLAMENTARIO
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EXPTE. 284/25 H.C.D.
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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ALEXANDER J. AQUILA
PYTO. ORDENANZA. SOLICITANDO AL DEM LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO PROVINCIAS ARGENTINAS. –
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EXPTE. 285/25 H.C.D.
Localidades – D. Económico – Legislación
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ASOCIACIÓN CIVIL PAISAJE CULTURAL MINERO
HACEN PRESENTACIÓN ANTE EL HCD SOLICITANDO LA DECLARACIÓN DE INTERES HISTORICO INDUSTRIAL A LAS CALERAS DEL CASCO ANTIGUO DE SIERRAS BAYAS. –
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EXPTE. 1515/23 D.E.
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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RECARATULADO 286/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. SERGIO V. GALLO Y DE LA SRA. PATRICIA A. CRUZ, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE MONTESANO Nº 2839.-
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EXPTE. 289/25 H.C.D.
Salud – Legislación
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BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
PYTO. ORDENANZA. SOLICITANDO AL MUNICIPIO DE OLAVARRÍA LA ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.674 Y LA LEY PROVINCIAL Nº 15403 (RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE CON CÁNCER). –
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EXPTE. 293/25 H.C.D.
D. Económico – Legislación
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BLOQUE UNIÓN POR LA PATRÍA
PYTO. ORDENANZA. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 3665/14 (PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS ALIMENTICIAS).-
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EXPTE. 294/25 H.C.D.
Medio Ambiente – Localidades – Salud – Legislación
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COMISIÓN INTERNA DE MEDIO AMBIENTE
PYTO. ORDENANZA. SOLICITANDO LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 3651/14, ART. DETERMINADOS (USO DE AGROQUÍMICOS), INQUIETUD PRESENTADA POR VECINOS DE LAS LOCALIDADES.-
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EXPTE. 295/25 H.C.D.
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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CARLOS C. BIANCHI
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN AV. ALBERDI Y CALLE SAN MARTÍN.-
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EXPTE. 296/25 H.C.D.
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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CARLOS C. BIANCHI
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM COLOCACIÓN Y REPARACIÓN PARA EL SECTOR DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE ALBERDI.-
– V –
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
DONACIONES
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 5020/14 D.E.
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RECARATULADO 401/21 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. MODIFICACIÓN DEL ART 1º DE LA ORDENANZA Nº 5333/24 (DONACIÓN DE INMUEBLE).-
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EXPTE. 081/23 D.E.
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RECARATULADO 221/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA F. SANUCCI, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 BIS Nº 2950.-
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EXPTE. 1117/23 D.E.
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RECARATULADO 222/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. LILIANA E. CASTRO, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 BIS Nº 2828.-
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EXPTE. 4261/22 D.E.
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RECARATULADO 225/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. MARCELO E. LEDESMA Y DE LA SRA. MARCELA A. FELIX, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 BIS Nº 2996, CASA 44.-
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EXPTE. 4273/22 D.E.
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RECARATULADO 228/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. SABASTIÁN BONAVETTI, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 BIS Nº 2896.-
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EXPTE. 4190/09 D.E.
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RECARATULADO 248/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. LUCÍA I. ALVAREZ DURE, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 25 DE MAYO Nº 968 .-
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EXPTE. 4345/16 D.E.
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RECARATULADO 251/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. RAÚL VARGAS Y DE LA SRA. IGNACIA TEJERINA, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN LORENZO Nº 4968 .-
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EXPTE. 4388/16 D.E.
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RECARATULADO 252/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. HÉCTOR S. SAAVEDRA Y DE LA SRA. LORENA R ALMARAZ, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN LORENZO Nº 4835 .-
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EXPTE. 4260/22 D.E.
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RECARATULADO 258/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA GUADALUPE ALBARRACIN, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 BIS Nº 2961 .-
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EXPTE. 4266/22 D.E.
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RECARATULADO 259/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES SCELZI ARTACHO, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE MONTESANO Nº 2949 .-
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EXPTE. 1255/23 D.E.
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RECARATULADO 262/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. VERÓNICA GABRIELA RODRÍGUEZ Y DEL SR. LUIS ALBERTO ROMERO, DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 15 BIS Nº 2884 .-
CONVALIDACIONES
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 807/24 D.E.
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RECARATULADO 013/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN. ADJUDICACIÓN A LA FIRMA BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L (LOCACIÓN DE DOS CONTADORES HEMATOLÓGICOS).-
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EXPTE. 626/24 D.E.
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RECARATULADO 019/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN. ADJUDICACIÓN A LA FIRMA BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L (LOCACIÓN DE EQUIPO AUTOANALIZADOR).-
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EXPTE. 674/25 D.E.
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RECARATULADO 283/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA. CONVALIDACIÓN. ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MG PHARMACORP S.R.L (LOCACIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR COAGULÓMETRO).-
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EXPTE. 021/25 D.E.
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VECINOS DETERMINADOS
PYTO DE ORDENANZA DECLARANDO A NUESTRO PARTIDO COMO “PAGO MARTINFIERRISTA”.-
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EXPTE. 034/25 H.C.D.
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VECINOS DE BARRIO NORTE
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL DEM OBRAS DETERMINADAS EN EL BARRIO. –
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EXPTE. 078/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 030/24 C.D.E)
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 4
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM REALICE GESTIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERA DE PASO A NIVEL EN AV. LIBERTAD Y RUTA 60 DE HINOJO.-
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EXPTE. 5885/24 D.E.
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RECARATULADO 113/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. ACEPTACIÓN DE DONACIÓN EFECTUADA POR EMPRESAS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
-VI-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
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EXPTE. 297/25 H.C.D.
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BLOQUES DETERMINADOS DEL H.C.D
PYTO. RESOLUCIÓN. DECLARANDO COMO VECINO DETACADO AL DR. ADOLFO ROCHA CAMPOS POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL, ÄCADEMICA, LITERARIA Y SOCIAL.-
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EXPTE. 288/25 H.C.D.
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BLOQUES PRO – ERF Y JUNTOS POR OLAVARRÍA
PYTO. RESOLUCIÓN. DECLARANDO DE INTERÉS LEGISLATIVO MUNICIPAL, EL 40º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE IDEO (INSTITUTO DE ENSEÑANZA ORAL) DE OLAVARRÍA. –
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EXPTE. 287/25 H.C.D.
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BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
PYTO. COMUNICACIÓN. SOLICITANDO AL CONSEJO ESCOLAR DE OLAVARRÍA RELEVAMIENTO DE NECESIDADES EDILICIAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD. –
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EXPTE. 290/25 H.C.D.
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BLOQUES PRO – ERF Y JUNTOS POR OLAVARRÍA
PEDIDO DE INFORMES. SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR HALLADAS EN LA VÍA PÚBLICA –
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EXPTE. 291/25 H.C.D.
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BLOQUES PRO – ERF Y JUNTOS POR OLAVARRÍA
PEDIDO DE INFORMES. RELACIONADO CON LA RENUNCIA DE LA TITULAR DEL ÁREA DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD DEL MUNICIPIO EL DÍA 2 DE JULIO –
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EXPTE. 292/25 H.C.D.
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BLOQUES PRO – ERF Y JUNTOS POR OLAVARRÍA
PEDIDO DE INFORMES. REFERENTE A HECHOS OCURRIDOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. HÉCTOR CURA Y EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE HINOJO-
– VII –
ARRIAR LA BANDERA ARGENTINA. –
Olavarría, 08 de Julio de 2025.-
/aps.-