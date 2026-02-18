Axel Kicillof: «para el Gobierno es un triunfo que cierre FATE»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la reapertura del Museo Casa de Perón en la localidad de Lobos. Durante el acto, el mandatario se pronunció sobre el cierre de la planta de neumáticos FATE, ubicada en San Fernando.

Kicillof señaló que cerca de mil familias se enteraron del cierre definitivo de la fábrica, que operaba desde hace más de 80 años, a través de un aviso en la puerta. El gobernador vinculó esta situación con la apertura de importaciones y la caída de la demanda, factores mencionados en el comunicado de la empresa.

En su intervención, el mandatario comparó la política económica actual con la gestión de Martínez de Hoz. Sostuvo que el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo son consecuencia de un proceso de especulación financiera. Según planteó, el sector industrial se ve afectado mientras que los sectores financieros obtienen ganancias elevadas.

El gobernador cuestionó la postura del Gobierno nacional ante el cese de actividades de la planta y señaló que el impacto se extiende a diferentes economías regionales y al sector petrolero. Finalmente, recordó que la empresa inició su producción de neumáticos en 1945 y se había consolidado como un emblema de la industria nacional.