Causa terrenos: «Mariano Ciancio va a declarar y dar las explicaciones»

Mariano Ciancio, ex asesor de la administración de Ezequiel Galli e imputado en la causa terrenos, va a declarar frente el fiscal José Ignacio Calonje y allí brindará todas sus versiones en relación a la causa de altísimo impacto político en la ciudad.

En Línea Noticias lo confirmó a través de su abogado patrocinante el doctor Pablo Salerno.

Pablo Salerno, respecto de Ciancio, dejó en claro que se le imputan tres hechos de todos los que figuran en el expediente y, dijo, ninguno de esos hechos tienen vinculación con el Municipio dado que se trataron de «operaciones entre privados».

Incluso el abogado fue más allá y adelantó que se presentará un pedido de prescripción en relación a dos de esos hechos dado que las operaciones se llevaron adelante en el año 2019.

Sobre el tercero de los hechos que se le imputan se indicó que también se trató de una operación privada en la que intervino como comprador un reconocido empresario, hoy fallecido, y otra persona que era parte del entorno de éste.

Vale recordar que Mariano Patricio Ciancio fue citado a indagatoria en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal de la provincia el día 19 de agosto a las 9.30 horas.

En un análisis de lo que fue la acusación del fiscal, el doctor Pablo Salerno dejó a salvo a Mariano Ciancio de las maniobras que habría llevado a cabo Claudio Ariel Peralta, otro de los imputados.

Respecto de Peralta, se supo que el fiscal lo acusa de haber tomado parte en algo más de 40 hechos. Salerno indicó que sobre esos hechos el fiscal tiene probado que Peralta intervino en esas operaciones y además hay prueba anexada en el expediente que lo deja a Peralta en una situación «muy complicada».

Se cree las maniobras de venta ilegal de terrenos significó el manejo de una cuantiosa cantidad de dinero dado que cada lote vendido se ofrecía, en promedio, en 25.000 dólares y se habrían hecho un centenar de operaciones.

Se supo que hay damnificados a los cuales se le vendieron más de un terreno.

El doctor Pablo Salerno al hablar de las acciones de Claudia Ariel Peralta se animó a comparar la suerte de este hombre con la que tuvo Araceli Saavedra (ex dueña de la financierita del barrio Luján) cuando fue condenada a pena de prisión efectiva por la cantidad de personas víctimas de aquellas estafas.

Cuando se conoció que Calonje había decidido indagar a los imputados aparecieron otros nombres que no habían sido nombrados públicamente en el marco de este escándalo. Es que Calonje, en las próximas semanas, además de Peralta indagará a otras cuatro personas del entorno intimo del hombre: su pareja, su suegra y otros familiares. Todos estos están citados a declarar.

Respecto de los dos policías involucrados, se pudo saber que uno de ellos quedó expuesto en el expediente como víctima y como victimario dado que, primero, adquirió un terreno de manos de Peralta y, más luego, el fiscal de la causa consideró que se sumó a la operatoria de comercializar terrenos de manera ilegal.

Entre las víctimas de las estafas aparecen varios agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal al confirmar las indagatorias sostiene que quienes perpetraron estos supuestos delitos se aprovecharon de la «inexperiencia inmobiliaria» de muchas de las personas que fueron víctimas.