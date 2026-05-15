CoNverSo | Daniel Ayçaguer: “Hay gente a la que le va mal y aun así cree que este es el camino”

El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Ayçaguer, pasó por una nueva edición de CoNverSo y dejó definiciones sobre el presente económico del país, el respaldo social al gobierno de Javier Milei y la situación que atraviesan distintos sectores productivos.

Durante la entrevista, Ayçaguer reconoció que existen actividades económicas afectadas por el contexto actual, aunque consideró que gran parte de la sociedad continúa acompañando el rumbo del gobierno nacional.

“Hay mucha gente que le está yendo mal que cree que este es el camino”, sostuvo al analizar por qué, pese a las dificultades económicas, no se registran niveles de conflictividad social similares a otros momentos de crisis del país.

En ese marco, planteó que existe una percepción social distinta respecto de experiencias anteriores. “La gente me parece que tiene otra cabeza y cree que de alguna manera este dolor en algún momento se va a acabar y que van a venir las buenas”, expresó.

Ayçaguer también aseguró que el sector agropecuario atraviesa un presente favorable en comparación con otras actividades, aunque afirmó que eso no implica desconocer las dificultades que enfrentan industrias y comercios.

“Hoy está bien este sector y están muy mal otros sectores. Lo vemos, nos duele”, señaló.

A lo largo de la charla, el dirigente rural habló además sobre caminos rurales, infraestructura, retenciones, obra pública, universidades, seguridad rural y el futuro de Olavarría.

También dejó una definición política sobre el presidente Milei: “No vamos a tener el presidente óptimo, pero creo que es el mejor que podemos tener”.

La entrevista completa ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de CoNverSo.