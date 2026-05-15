Luciano Capelli es el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Azul

El abogado olavarriense Luciano Capelli fue elegido este viernes como nuevo presidente del Colegio de Abogados de Azul, luego de imponerse en las elecciones de la institución al frente de la lista Alternancia.

De acuerdo a los resultados del comicio, la lista encabezada por Capelli obtuvo 496 votos, mientras que la lista Integración, liderada por Elda Donatelli, alcanzó 352 sufragios.

En tanto, la actual presidenta del Colegio, Fernanda Giménez, fue electa directora de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires.

La lista Alternancia comunicó el triunfo en redes sociales con este mensaje «¡Ganamos!. Gracias a todos los matriculados y matriculadas por confiar en nuestra lista 8 Alternancia».