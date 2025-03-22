Desconociendo una modificación de la Ordenanza, la Sesión Especial del HCD no será en Monte Pelloni
Las autoridades del Concejo Deliberante de Olavarría determinaron que la tradicional Sesión Especial que se realiza cada 24 de marzo no se lleve adelante en el ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni.
La decisión se opone a una Ordenanza que fue impulsada por el Frente de Todos y buscaba garantizar que está sesión, pase lo que pase, tenga como escenario el ex Centro Clandestino de Detención.
Según la ordenanza 4077 del 2017, que fue modificada en 2022 a pedido del Frente de Todos, se debe sesionar por el Día de la Memoria en ese sitio, y en caso que las condiciones del tiempo no lo permitan, correr el día de sesión.
En las últimas horas las autoridades del HCD anunciaron que la Sesión será en el Salón Rivadavia, recuperado como espacio de uso público por la gestión de Maximiliano Wesner.
«En vista del pronóstico de mal tiempo, se ha tomado la decisión preventiva de realizar la sesión en el mencionado salón, en lugar del tradicional Monte Pelloni, donde se suele realizar la sesión especial todos los años», dice el parte de prensa del HCD que sopesó la cuestión climática y la decisión de mantener la fecha pese a lo que dice el texto de la Ordenanza.
De esta manera, la Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se llevará a cabo el próximo lunes 24 de marzo a las 12 horas en el Salón Rivadavia.
ORDEN EL DÍA
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ESPECIAL, CONVOCADA POR DTO. H.C.D. 029/25, A REALIZARSE EN EL SALÓN RIVADAVIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA
D Í A: 24 de marzo de 2025.-
H O R A: 12:00
– I –
IZAR LA BANDERA ARGENTINA.-
– II –
ASISTENCIA.-
– III –
DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISION DE LABOR PARLAMENTARIA SE PROCEDE A DAR INGRESO Y PASE A COMISION A LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES:
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EXPTE. 052/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 001/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL “LA CASA DE HELEN”
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM REPARACION DE VEREDAS EN LA ISTITUCION, UBICADA EN CALLE AGUILAR Nº 1847.-
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EXPTE. 053/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 002/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 20
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS Nº4, Nº20 Y JARDÍN DE INFANTES. –
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EXPTE. 054/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 003/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 7
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM GARANTICE MAYOR ILUMINACIÓN EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES SAAVEDRA Y URQUIZA Y DE AV. COLÓN A BOLIVAR . –
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EXPTE. 055/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 004/24 C.D.E)
Educación – Legislación
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CENS Nº 451
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM SE REALICEN GESTIONES CON EL FIN DE ESTABLECER ARTICULACIONES ENTE EL CENS Nº 451 Y EMPRESAS PRIVADAS PARA PRACTICAS PROFESIONALIZANTES. –
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EXPTE. 056/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 005/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 6
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM SE REALICEN GESTIONES PARA LA CREACION DE DESTACAMENTO DE BOMBEROS EN Bº CECO I Y LAS LOCALIDADES DE ESPIGAS Y RECALDE.-
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EXPTE. 057/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 007/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL Nº 1
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN ZONA ALEDAÑA AL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL.-
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EXPTE. 058/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 008/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 2
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM SE REALICEN GESTIONES PARA LA APERTURA DE CALLE DESDE ESCUELA TÉCNICA Nº2 A AV. DEL VALLE.-
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EXPTE. 059/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 010/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 18
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM CONSTRUCCIÓN DE UN PLAYÓN DEPORTIVO EN LA PLAZA DEL BARRIO LOURDES.-
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EXPTE. 060/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 011/24 C.D.E)
Infraestructura- Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN AGRARIA Nº 1
PYTO. RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL DEM SEÑALETICA EN EL INGRESO A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN AGRARIA Y ESCUELA DE ARTES VISUALES.-
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EXPTE. 061/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 012/24 C.D.E)
M. Ambiente- Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 21
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA COLOCACIÓN DE CONTENEDORES PARA RECOLECTAR TAPITAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.-
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EXPTE. 062/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 013/24 C.D.E)
Educación- Hacienda – Legislación
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA REALIZACIÓN DE LAS OLIMPIADAS ESTUDIANTILES Y LA CREACCIÓN DE LAS PARALIMPIADAS ESTUDIANTILES.-
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EXPTE. 063/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 014/24 C.D.E)
M. Ambiente – Hacienda – Legislación
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INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
PYTO. DE ORDENANZA. CREACIÓN DEL PROGRAMA ROSA (RECICLAR, ORDENAR, SEPARAR, APLICAR) EN PARQUES PÚBLICOS. –
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EXPTE. 064/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 015/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 17
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL DEM LA CREACIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ESPACIO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SIERRA CHICA.-
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EXPTE. 065/25 H.C.D
(derivado de los Exptillos 016/24 y 009/24 C.D.E)
Educación- Hacienda – Legislación
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ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 19 Y Nº 15
PYTO. ORDENANZA. CREACIÓN DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE ACCESO AL TRANSPORTE PARA ESCUELAS RURALES.-
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EXPTE. 066/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 017/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda –Legislación
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COLEGIO LIBERTAS
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM ACCIONES PARA MEJORAR EL TRANSITO EN INTERSECCIÓN DE CALLE LAVALLE Y AV. DEL VALLE.-
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EXPTE. 067/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 018/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda – Legislación
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CORIM
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA DEMARCACIÓN DE RAMPAS Y SENDAS PEATONALES EN LAS ESQUINAS CIRCUNDANTES A LA ESCUELA.-
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EXPTE. 068/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 019/24 C.D.E)
Educación – Legislación
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INSTITUTO PRIVADO SIERRAS BAYAS
PYTO. ORDENANZA. DENOMINANDO CON EL NOMBRE “OLGA ZITO” AL MUSEO MUNICIPAL ESTACIÓN DE SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 069/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 020/24 C.D.E)
Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 2
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM GESTIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO CAJERO AUTOMATICO EN LA LOCALIDAD DE SIERRAS BAYAS.-
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EXPTE. 070/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 021/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 14
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA LA REALIZACIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ZONA DE CALLE JUNIN Y CALLE NECOCHEA.-
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EXPTE. 071/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 023/24 C.D.E)
Educación – Legislación
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CENS Nº 453
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE ESPACIO PÚBLICO.-
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EXPTE. 072/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 024/24 C.D.E)
Hacienda – Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 10
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO E INTERURBANO.-
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EXPTE. 073/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 025/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 12
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM OBRAS DETERMINADAS EN ZONA ALEDAÑA A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 12.-
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EXPTE. 074/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 026/24 C.D.E)
Educación -Legislación
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COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA COLOCACIÓN DE NOMBRES A LOS PUENTES COLGANTES DE LA CIUDAD.-
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EXPTE. 075/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 027/24 C.D.E)
Educación -Legislación
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CPT Nº8 DE ESPIGAS
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA REAPERTURA DEL CENTRO CULTURAL DE ESPIGAS.-
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EXPTE. 076/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 028/24 C.D.E)
M. Ambiente – Hacienda -Legislación
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COLEGIO SANTA TERESA
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CREACIÓN DE UN PUNTO ECOLOGICO EN ESPACIOS PÚBLICOS CERCANOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS.-
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EXPTE. 077/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 029/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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COLEGIO NUEVAS LENGUAS
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM SEÑALIZACIÓN DE CICLOVIA Y PARADAS DE COLECTIVOS EN LA ZONA COMPRENDIDA POR AUTOPISTA LUCIANO FORTABAT, DESDE CIRCUNVALACIÓN HASTA RUTA PROVINCIAL 51.-
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EXPTE. 078/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 030/24 C.D.E)
Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 4
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM REALICE GESTIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BARRERA DE PASO A NIVEL EN AV. LIBERTAD Y RUTA 60 DE HINOJO.-
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EXPTE. 079/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 031/24 C.D.E)
Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 8
PYTO. DECRETO. CREANDO EN EL ÁMBITO DEL H.C.D EL PROGRAMA “TU VOZ EN EL CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL”.-
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EXPTE. 080/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 032/24 C.D.E)
Educación -Infraestructura – Hacienda -Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 16
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CREACIÓN DE UN MUSEO DONDE SE VISIBILICE LA TRAYECTORIA DEL TENIENTE DE NAVIO DIEGO M. WAGNER.-
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EXPTE. 081/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 033/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 3
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM REPARACIÓN DE LAS CALLES SAN MARTIN Y SANTA ELENA DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 082/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 035/24 C.D.E)
Educación- Hacienda -Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 22
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO SEMANAL DENOMINADO “RAÍCES JUVENILES FEST”.-
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EXPTE. 083/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 036/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda -Legislación
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CENTRO DE ADAPTACIÓN LABORAL “MADRE TERESA DE CALCUTA”
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM DEMARCADO DE SENDAS PEATONALES EN CRUCES PRINCIPALES E INGRESOS A ENTIDADES EDUCATIVAS Y PÚBLICAS DE LA LOCALIDAD DE LOMA NEGRA.-
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EXPTE. 084/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 037/24 C.D.E)
Infraestructura- M. Ambiente- Hacienda -Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 22
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM OBRAS DE ASFALTADO Y ERRADICACIÓN DE MICROBASURALES EN BARRIO VILLA AURORA.-
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EXPTE. 085/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 038/24 C.D.E)
Educación- Género -Legislación
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ESCUELA NACIONAL “ADOLFO PEREZ ESQUIVEL”
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM LA CREACIÓN DE UN CONCEJO PERMANENTE DE JUVENTUDES.-
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EXPTE. 086/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 039/24 C.D.E)
Trabajo-Legislación
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ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 1
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM DISEÑAR, DIFUNDIR Y APLICAR UNA BOLSA DE EMPLEO JÓVEN MEDIANTE UNA APLICACIÓN DIGITAL.-
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EXPTE. 087/25 H.C.D
(derivado del Exptillo 040/24 C.D.E)
Infraestructura – Hacienda-Legislación
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COLEGIO FRAY M. ESQUIU
PYTO. RESOLUCIÓN. SOLICITANDO AL DEM CONSTRUCCIÓN DE BICISENDAS O CICLOVIAS EN AVENIDAS DE ACCESO A ESCUELAS, CLUBES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO. –
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EXPTE. 1977/24 D.E
Hacienda-Legislación
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RECARATULADO 088/25 H.C.D
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. DE ORDENANZA.CONVALIDACIÓN. ADJUDICACIÓN A LAS FIRMAS MAGIO OLAVARRÍA, OLALAC SRL Y VISCAINO MARIO E. PARA LA COMPRA DE VIVERES SECOS (HOSPITAL MUNICIPAL).-
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EXPTE. 092/25 H.C.D
Legislación
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BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE ORDENANZA. ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL 15427 (NUEVO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD).-
-IV-
ASUNTOS A TRATAR
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EXPTE. 024/25 H.C.D.
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BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL EL 40º ANIVERSARIO DEL JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES EN ARGENTINA. –
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EXPTE. 036/25 H.C.D.
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SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE OLAVARRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL A LA 6º EDICION DEL “CROSS COUNTRY DIA DE LA MEMORIA”.-
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EXPTE. 050/25 H.C.D.
(derivado del Exptillo.:
034/24 C.D.E)
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ESCUELA MARIANO MORENO
PYTO. DE RESOLUCIÓN RECONOCIENDO COMO VECINO DESTACADO AL SEÑOR CARMELO VINCI.-
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EXPTE. 089/25 H.C.D.
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BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL EL OTORGAMIENTO DE LA “MATRICULA 30.000” A LA OLAVARRIENSE SUSANA B. BENINI.-
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EXPTE. 097/25 H.C.D.
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BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL A LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA JOVENES Y MEMORIA – RECORDAMOS PARA EL FUTURO.-
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EXPTE. 098/25 H.C.D.
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BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL AL PROYECTO PRESENTADO POR ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 15 DENOMINADO “ESTACION DE ESPIGAS: MEMORIA DE UNA CLAUSURA”.-
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EXPTE. 102/25 H.C.D.
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BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA
PYTO. DE RESOLUCIÓN DECLARANDO DE INTERES LEGISLATIVO MUNICIPAL AL CRONOGRAMA DE LA SEMANA DE LA MEMORIA 2025, ORGANIZADO POR LA COMISION POR LA MEMORIA OLAVARRÍA.-