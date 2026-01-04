El Derecho Internacional frente a la captura de Maduro: ¿Legalidad o “Ley del más fuerte”?

Buenos Aires, 4 enero (NA) — La reciente captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por parte de fuerzas de Estados Unidos no solo ha generado un sismo político, sino que pone a prueba los cimientos del orden jurídico global.

Según los principales expertos en derecho internacional, la operación “Absolute Resolve” colisiona directamente con varios principios fundamentales que rigen la convivencia entre naciones desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El principio de No Intervención y Soberanía

La Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 2, establece que todos los Estados miembros gozan de igualdad soberana y deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado.

-La norma: ningún país tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de otro.

-La excepción: sólo el Consejo de Seguridad de la ONU (bajo el Capítulo VII) puede autorizar una intervención militar si determina que existe una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Sin una resolución previa, cualquier bombardeo o incursión se considera un “acto de agresión”.

Inmunidad de los Jefes de Estado

Uno de los puntos más polémicos es la inmunidad que protege a los mandatarios. Según el derecho internacional consuetudinario y la Convención de Viena:

-Los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta (ratione personae), lo que impide que sean arrestados o procesados por tribunales extranjeros mientras ocupen su cargo.

-Aunque EE. UU. no reconoce a Maduro como presidente legítimo (apoyando a Edmundo González), para la ONU y gran parte de la comunidad internacional, Maduro aún ejercía el control efectivo del Estado, lo que técnicamente le otorgaba dicha protección.

¿Secuestro o Detención?

Desde el punto de vista jurídico, cuando un Estado captura a una persona en territorio extranjero sin el consentimiento del país local y sin seguir un proceso de extradición, se considera una detención arbitraria e ilegal.

-El precedente de Eichmann: en 1960, Israel capturó al nazi Adolf Eichmann en Argentina sin permiso del gobierno local. El Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 138, declarando que tales actos violan la soberanía nacional y deben ser reparados.

-La postura de Washington: la administración Trump argumenta que Maduro es un “objetivo militar” vinculado al narcoterrorismo, apelando a una interpretación extensiva de la legítima defensa anticipada, una figura jurídica que pocos países fuera de EE. UU. e Israel reconocen como válida.

Hacia un nuevo orden mundial

Analistas internacionales advierten que este episodio podría marcar el fin de la era de la “diplomacia de los tratados” para dar paso a un realismo político donde las grandes potencias actúan de manera unilateral.

Si la ONU no logra sancionar o mediar en este conflicto, el precedente de capturar a un presidente en su propia oficina podría repetirse en otras latitudes, desmantelando décadas de jurisprudencia internacional.

