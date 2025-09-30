Espert en Olavarría: las denuncias de vínculos con el narcotráfico es una «campaña sucia del Kirchnerismo»

enlineanoticias.com.ar

Olavarría (BA) – Los diputados nacionales José Luis Espert y Diego Santilli visitaron Olavarría en el marco de la campaña de cara a las elecciones de octubre, ofreciendo una conferencia de prensa en la Sociedad Rural local. Estuvieron acompañados por el ex intendente Ezequiel Galli y la titular del Anses local y concejal en uso de licencia Celeste Arouxet. Las declaraciones de Espert se centraron en responder a las denuncias en su contra y defender el programa económico del Gobierno, mientras que Santilli hizo hincapié en la unidad con La Libertad Avanza y la necesidad de explicar mejor el esfuerzo económico a la sociedad.Espert Denuncia «Campaña Sucia» y se Defenderá en la Justicia

José Luis Espert fue consultado sobre la reciente denuncia que lo involucra en un supuesto aporte de dinero de parte de un narcotraficante. El diputado de Avanza Libertad fue tajante al respecto: «Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021», la cual atribuyó al kirchnerismo.

«Es lo mismo, es lo mismo, el kirchnerismo destruye el país y después no quiere que se discuta cómo reconstruir el país, sino que andar con campañas sucias», afirmó Espert, negando enfáticamente las acusaciones sobre un supuesto giro de 200.000 dólares y una investigación judicial en Estados Unidos. «Es una absoluta infamia de una persona que es impresentable, que está muy nerviosa por otras causas que tiene«, dijo en referencia a Juan Grabois.

El legislador confirmó que se presentará en la justicia para contestar la demanda y las «difamaciones» de Grabois, añadiendo: «En nuestros campos de Pergamino nosotros tenemos soja y tenemos trigo, no tiene las estupideces que dice Grabois».

Intento de «Destitución» en Presupuesto

Al ser consultado sobre el pedido de remoción de su lugar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que él preside, Espert lo enmarcó dentro de un plan mayor: «Esto es un intento, como ya vienen haciendo varios el kirchnerismo, destituyente, destituyente directamente para un programa económico».

El diputado explicó que el kirchnerismo necesita que a la Argentina le vaya mal para que «todos vivan de un plan» y de esa manera el Estado, manejado por ellos, «termina siendo tu dueño». En ese contexto, dinamitar las columnas vertebrales del programa económico, como el superávit fiscal que defiende su comisión, es parte del «programa destituyente del kirchnerismo para el gobierno de Javier Milei».