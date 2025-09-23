Exclusión de la tutela sindical: A pedido del Municipio, la Justicia ordenó reservar las actuaciones contra el dirigente Marcelo Díaz

El doctor Guillermo Oscar López Arévalo, juez del Tribunal de Trabajo de Olavarría, ordenó colocar en estado reservado el expediente judicial en el que se tratita la quita de la tutela sindical del dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipal de Olavarría, Marcelo Díaz.

La decisión, en principio inédita para el Departamento Judicial de Azul cuando se trata de causas vinculadas con el Municipio, fue tomada el pasado 19 de septiembre, luego de una presentación que realizó una abogada que integra la Subsecretaría de Asuntos Legales de la administración de Maximiliano Wesner.

El Municipio presentó el escrito horas después del adelanto exclusivo de En Línea Noticias respecto de esta demanda que tiene alto interés público toda vez que involucra no sólo a decisiones del Estado Municipal sino además a la intervención de un dirigente perteneciente al Sindicato Municipal más importante de la ciudad en cuanto a la cantidad de afiliados.

Los abogados de la comuna afirman que este pedido se funda en la intención de «resguardar los intereses de las partes involucradas» y además «evitar el entorpecimiento de las presentes actuaciones».

De esta manera, desde el 19 de septiembre, solo las partes y sus abogados tendrán acceso al expediente judicial.

El doctor Guillermo Oscar López Arévalo, quien firmó el pase a estado reservado, sólo fundamentó su decisión afirmando: «Atento lo pedido, corresponde hacer lugar al pedido de reserva de las presentes actuaciones.»

El Magistrado cita el artículo 12 de la Ley 15.057 que dice, «el Juez deberá ordenar de oficio las medidas convenientes para el desarrollo del proceso. Asimismo, deberá disponer que se realice cualquier diligencia que fuera necesaria para evitar la nulidad del procedimiento. Tiene también amplias facultades de investigación, pudiendo ordenar las medidas probatorias que estime pertinentes respetando los principios de congruencia, bilateralidad y defensa.»

Vale mencionar que, al menos por ahora, el Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría no tomó una decisión similar en el pedido de exclusión de tutela sindical que la Municipalidad de Olavarría formuló contra otro dirigente sindical, Facundo Joaquín Manuel Galanti.

Es de esperar, en el afán del correcto acceso a la Justicia, que al momento en que se dicten decisiones importantes y otros expedientes se garantice el acceso a la información necesaria.