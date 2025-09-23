Con un nuevo asesor técnico, la Mesa Agropecuaria presentó un plan para los caminos rurales de Olavarría

El anuncio se realizó este lunes. Se indicó que ya se presentó al Municipio una carpeta de lo que será la metodología de trabajo. El nuevo asesor es el Ignacio Arambillet.

La Mesa Agropecuaria de Olavarría, integrada por distintas instituciones, anunció este lunes el nombramiento del Ingeniero Civil Ignacio Arambillet, quien brindará asesoramiento técnico en materia de caminos rurales.

Además ya se se presentó un plan de trabajo sobre caminos rurales. Según se indicó la Mesa Agropecuaria entregó al Municipio una carpeta con el detalle de la metodología de trabajo que se considera la más adecuada para el tratamiento y mantenimiento de los caminos rurales, con el objetivo de dar respuestas concretas a una necesidad central para productores y vecinos: la transitabilidad de la red vial.

Además, la Mesa Agropecuaria se reunirá periódicamente con el asesor técnico para realizar un seguimiento cercano del estado de los caminos y proponer mejoras continuas.