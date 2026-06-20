Exigieron la libertad de CFK: Dirigentes de la Séptima Sección dijeron si en un banderazo en Parque Lezama

Con información de la Séptima Sección

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue el único orador del banderazo realizado este sábado 20 de junio en Parque Lezama, bajo la consigna “Por Argentina. Por Cristina”, en una convocatoria que tuvo como eje el pedido de liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante su discurso, el dirigente afirmó que “hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”, ante militantes y dirigentes que se concentraron en el lugar con presencia de referentes de la séptima sección electoral.

Entre los asistentes de la región estuvieron el dirigente olavarriense César Valicenti, la senadora de Azul María Inés Laurini, el alvearense Bernabé Leinenn, la roqueperense Eliana Gasparini y el veinticinqueño Julio César Brunelli. Más tarde se sumaron los intendentes Maximiliano Wesner, de Olavarría, y Nelson Sombra, de Azul, quienes habían participado previamente de los actos por el Día de la Bandera en sus distritos.

En otro tramo de su exposición, Máximo Kirchner cuestionó a dirigentes del peronismo que, según dijo, plantean discursos de unidad pero mantienen distancia con la exmandataria. “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”, señaló.

También destacó el valor que, según afirmó, tienen las visitas a la expresidenta. “Ustedes no saben la alegría que le da cuando la van a ver”, expresó.

El referente de La Cámpora sostuvo además que la recuperación del país “solo es posible con el peronismo en el camino” y cuestionó la mirada del movimiento como herramienta meramente electoral. “Muchas veces hay dirigentes que sólo ven al peronismo como un vehículo para acceder al poder y no como una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie”, planteó.

En un tramo de fuerte contenido político interno, afirmó que la conducción del espacio “está clara” y cuestionó a quienes la ponen en duda recién tras la detención de la exmandataria. También criticó la influencia de sectores externos en el debate político: “Desde la potencia de la pauta mediática buscan ubicarnos en lugares que no son ciertos”.

Finalmente, señaló: “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, en referencia a la estrategia electoral del espacio, y recordó el regreso del peronismo al poder en 2019, con críticas a la gestión del entonces presidente Alberto Fernández.

Tras el acto, los dirigentes y militantes se movilizaron hacia el domicilio de la expresidenta en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.