Graciela Alderete le pidió a la Suprema Corte justicia por el crimen de su hijo Germán Navarro

En una misiva dirigida a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, Graciela Alderete solicitó asistencia y ayuda jurídica para esclarecer el asesinato de su hijo, Germán Esteban Navarro, ocurrido en el año 2004.

El petitorio repasa los hitos de una causa marcada por la impunidad y las irregularidades. Navarro desapareció el 28 de octubre de 2004 y sus restos óseos fueron hallados casi seis meses después en un terreno baldío. La madre denunció que, tras el hallazgo, el municipio de Olavarría procedió a pasar máquinas viales por el lugar, arrasando con posibles huellas que servían de prueba para la causa penal.

Alderete relató haber atravesado situaciones de violencia institucional durante la búsqueda de justicia. A pesar de que en su momento el gobierno provincial ofreció recompensas por información y de las múltiples gestiones ante centros de protección a la víctima, ministros y procuradores, el crimen continúa impune.

En el escrito, la mujer enfatizó que la causa penal —caratulada como «investigación sobre causales de muerte» IPP 14813-2004— se encuentra actualmente archivada. Ante lo que considera una serie de irregularidades y sospechas de complicidades políticas, judiciales y policiales, apeló a la máxima autoridad judicial de la provincia para que la ayuden a esclarecer el asesinato de su hijo.