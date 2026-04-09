Luis Horacio Hurtado (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de abril de 2026 a los 84 años de edad. Su esposa Olga; sus hijos Jose Luis y Beatriz Elisabeth; sus nietas Guada y Sol; sus hermanos Carlos y Dora; su hermana política Yoli; sus sobrinos Martin y Anahi; sus sobrinos políticos Adrian y Verónica; sus sobrinos nietos, demás familiares y su amigo Carlos Arrupea participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento B, y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este jueves 9 de abril a las 13:30 horas, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric.