CoNverSo, episodio disponible: «La provincia está mal y el gobernador busca un escape echando culpas a Milei»

El diputado provincial de PRO, Martín Endere, analizó la situación de la provincia de Buenos Aires en un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Las definiciones del legislador se dan en un contexto marcado por la reciente visita del gobernador Axel Kicillof a Olavarría, donde volvió a poner en agenda la discusión por los recursos provinciales.

En ese marco, Endere fue categórico sobre el presente bonaerense: “La provincia de Buenos Aires está muy mal” y sostuvo que se trata de una problemática que se arrastra desde hace años. En esa línea, cuestionó al mandatario provincial al afirmar que “encontró un escape que es echar las culpas al Gobierno Nacional” .

El diputado también puso el foco en el histórico esquema de financiamiento del distrito: “La provincia aporta por diez y recibe por cinco, eso es histórico” , aunque remarcó que esto no explica por sí solo la situación actual y apuntó a decisiones políticas a lo largo del tiempo.

En otro tramo de la entrevista, Endere cuestionó la postura del gobernador en torno a la coparticipación y recordó su paso por el Ministerio de Economía nacional. En ese sentido, planteó contradicciones en el discurso oficial y sostuvo que los problemas “son estructurales” y no exclusivamente responsabilidad del contexto actual .

También se refirió al reclamo que impulsa la Provincia ante la Corte Suprema para recuperar fondos, y si bien evitó una definición tajante, marcó una posición política: consideró que la promesa de que esos recursos lleguen a los municipios es “una caricia política” .

Por último, el legislador se metió en el debate electoral y analizó la posibilidad de desdoblar los comicios en la provincia. Allí advirtió que esa decisión podría adelantar los tiempos políticos y planteó la necesidad de reglas claras en el proceso. “Está claro que es desdoblamiento”, sostuvo, aunque remarcó la importancia de ordenar las transiciones institucionales .

El episodio completo de CoNverSo ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.