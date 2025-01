Hilario Galli a José Maceo: «ponerse a jugar a la política desde una institución no es lo correcto»

Hilario Galli, concejal del bloque PRO-ERF, respondió este lunes a los dichos del presidente de la Unión de Clubes y el Club Pueblo Nuevo, José Maceo quien, semanas atrás, había manifestado su deseo de que el ex intendente Ezequiel Galli no vuelva nunca más a gobernar Olavarría.

Hilario Galli habló con Claudia Bilbao (Radio M) y sin perder la calma ni las formas respondió a los dichos de Maceo aunque lanzó una acusación respecto del tratamiento que está llevando adelante el Municipio con los clubes de la ciudad.

Al responderle a José Maceo, Hilario Galli señaló: «son cuestiones muy personales, a mi me parece que ahí se mezclan los roles. Cuando uno está a cargo de una institución, tiene que hablar en nombre de una institución, no en nombre de las personas. Cuando uno después empieza a ver lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo y todas las cosas que se le han ido sacando a Racing para dárselas a Pueblo Nuevo, uno puede llegar a ver desde donde uno está motivado. El CEF N° 124 de Racing trabaja en Pueblo Nuevo y hay muchas otras cuestiones que antes funcionaban en Racing que ahora funcionan en Pueblo Nuevo. Si uno lo piensa desde ese lugar entiende las motivaciones personales, pero me parece que no hay que mezclar cuando uno está a cargo de las instituciones, tiene que velar por el correcto funcionamiento de las instituciones y todas las instituciones, absolutamente todas, tienen que llevarse bien con el Ejecutivo de turno, porque el Ejecutivo de turno justamente es la ventanilla que tienen que ir a tocar para todo tipo de gestiones, y de funcionamiento diario.»

Después de ese extenso introito, Hilario Galli lanzó la respuesta más directa a Maceo: «ponerse a jugar a la política desde una institución no es lo correcto, pero son cuestiones personales.»