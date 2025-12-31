Histórica inversión: Más de 26 millones de pesos destinados a equipamiento tecnológico a la Policía

En el inicio de la tarde de este martes, el Municipio de Olavarría realizó la entrega formal de equipamiento informático y tecnológico a distintas dependencias locales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la labor operativa que desarrollan a diario en todo el Partido. La inversión, realizada a través del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, alcanzó un monto cercano a los 26 millones de pesos.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, quien calificó la entrega como “histórica” y destacó que forma parte de un programa integral de fortalecimiento policial impulsado desde el Ejecutivo local. “Esto va más allá del trabajo cotidiano que venimos realizando. Es parte de un programa que consiste en acompañar operativamente a las fuerzas”, señaló.

El equipamiento entregado incluyó 17 computadoras de escritorio completas (CPU, monitor, teclado, mouse y parlantes), 13 impresoras multifunción Ricoh —con funciones de copiado, escaneo y conexión inalámbrica— y 5 visores nocturnos y térmicos.

Durante el acto, Quintas remarcó además otras inversiones en materia de seguridad realizadas por la actual gestión. “Hace poco inauguramos la Delegación de Policía Científica y ya contamos con todos los materiales necesarios para poner en marcha la base operativa del Comando de Patrulla, un pedido histórico que responde a una necesidad operativa de larga data y que en esta gestión vamos a concretar”, afirmó.

De la entrega participaron el jefe de la Estación de Policía Departamental de Olavarría, comisario inspector Leandro Scavuzzo; el titular de la UTOI, comisario inspector Ariel Peralta; el jefe de la Subdelegación de Investigaciones en Función Judicial, comisario inspector Fernando Lagano; el titular del Comando de Patrullas, comisario Martín Cortés; el jefe del Comando de Prevención Rural Olavarría, comisario Pablo Javier Sosa; y el jefe de la Unidad de Prevención Policía Local, comisario Darío Bonillo.

También estuvieron presentes los titulares de las comisarías Primera, Segunda y de la Mujer y la Familia; las subcomisarías de Loma Negra, Sierras Bayas, Sierra Chica e Hinojo; y el Destacamento Policial de Espigas.