Hito histórico: Kicillof y la Presidenta de la SCBA inauguraron el Polo Judicial de Olavarría

“Es una de las obras más importantes de los últimos 30 años”, señaló Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles la inauguración del nuevo Polo Judicial de Olavarría, una obra de gran magnitud para el Departamento Judicial de Azul que había permanecido paralizada durante años y que finalmente fue concluida.

El mandatario bonaerense encabezó la inauguración del moderno y amplio edificio junto con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan.

Durante el desarrollo del acto, que contó con la presencia de buena parte de la estructura judicial de la ciudad, hicieron uso de la palabra el gobernador Kicillof, la presienta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, el ministro de Justicia de la provincia, Juan Martín Mena y el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner.

El acto se desarrolló en el flamante edificio ubicado en el microcentro de la ciudad, donde el mandatario provincial remarcó que se trata de una de las intervenciones más relevantes en materia judicial de las últimas décadas. En ese contexto, sostuvo que el proyecto había quedado inconcluso antes de su gestión y que su finalización implicó retomar una obra detenida que generaba inconvenientes en pleno casco urbano.

Durante su discurso, Kicillof vinculó directamente la concreción del Polo Judicial con la decisión política de sostener la inversión pública en la provincia. A su vez, cuestionó con dureza al Gobierno nacional por el freno a la obra pública y advirtió sobre el impacto de esa medida en distintos puntos del país. En esa línea, aseguró que el edificio de Olavarría formaba parte de un conjunto de obras que, de no mediar intervención provincial, no hubieran sido finalizadas.

El Gobernador también puso el foco en el uso que tendrá el espacio, al señalar que permitirá concentrar dependencias judiciales y mejorar el acceso al sistema de justicia para miles de vecinos. En ese marco, afirmó que la infraestructura inaugurada responde a una demanda histórica de la ciudad.

En paralelo, defendió la política de infraestructura penitenciaria impulsada por su gestión, al destacar el incremento de plazas en el sistema carcelario bonaerense y la continuidad de obras en ese ámbito, pese al contexto económico.

Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, subrayó la relevancia institucional del nuevo edificio y lo vinculó con la necesidad de garantizar un acceso más cercano a la justicia. En ese sentido, remarcó que la centralización de dependencias permitirá optimizar el funcionamiento del sistema judicial.

A su turno, el ministro de Justicia de la provincia, Juan Martín Mena, destacó que el Polo Judicial facilitará la gestión de trámites al evitar la dispersión de oficinas, al tiempo que cuestionó la reducción de recursos provenientes del ámbito nacional.

Finalmente, el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, valoró la finalización de una obra que durante años permaneció inconclusa y aseguró que su puesta en funcionamiento permitirá mejorar el servicio de justicia en la ciudad, además de reactivar la dinámica del microcentro donde se emplaza el edificio.