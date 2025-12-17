La Justicia de Olavarría embargó fondos de IOMA para garantizar un tratamiento de internación por adicciones de un olavarriense

El Tribunal de Trabajo N° 1 de Olavarría -en el marco de una medida cautelar – dispuso el embargo de fondos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en una causa vinculada al derecho a la salud, tramitada a través de una acción de amparo.

El amparo fue iniciado por un olavarriense que cuenta con el patrocinio letrado de la doctora María Cecilia Layana, Defensor Oficial a cargo de la Unidad Funcional de Defensa N° cuatro (Civil, Com. y Familia) de la ciudad de Olavarría, y Silvana Valente, Auxiliar Letrada de dicha dependencia.

El eje del amparo es la cobertura de un tratamiento de internación indicado por profesionales médicos. De acuerdo a lo expuesto en la demanda, la internación había sido interrumpida por razones administrativas, vinculadas a la falta de pago de la obra social, sin que existiera alta médica.

El planteo del amparo

En la demanda se sostuvo que la interrupción del tratamiento colocaba al afiliado en una situación de riesgo para su salud, y que la falta de respuesta de la obra social configuraba una omisión ilegítima frente a una prestación médica previamente autorizada.

Las defensoras oficiales solicitaron, además del tratamiento de fondo del amparo, el dictado de una medida cautelar urgente para que IOMA restableciera de inmediato la cobertura y garantizara la continuidad de la internación hasta su finalización.

El Tribunal hizo lugar a ese planteo y, ordenó cautelarmente a IOMA cumplir con la prestación médica.

Incumplimiento y avance de las medidas

Según consta en las actuaciones posteriores, la medida cautelar no fue cumplida. Frente a ello, se denunciaron nuevos incumplimientos y se solicitó al Tribunal que adoptara medidas concretas para asegurar la efectividad de lo ordenado.

En ese contexto, el juzgado resolvió avanzar con una medida poco habitual en este tipo de procesos: el embargo de fondos de la obra social.

Embargo mensual y cuenta judicial

En resoluciones sucesivas, el Tribunal dispuso trabar embargo sobre una cuenta bancaria de IOMA en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, fijando un monto de:

$1.050.000 mensuales , mientras dure el tratamiento de internación,

, mientras dure el tratamiento de internación, más $525.000, previstos para intereses y costas.

Los fondos deberán ser depositados en una cuenta judicial a la orden del Tribunal, desde donde se instrumentará el pago del tratamiento.

Asimismo, se ordenó comunicar las actuaciones a la Fiscalía de Olavarría, conforme a lo ya dispuesto en resoluciones anteriores, y se estableció que las notificaciones se realicen con carácter urgente.

Una decisión con impacto institucional

El expediente pone el foco en el rol de la Defensoría Oficial en la promoción de acciones judiciales vinculadas al acceso a la salud, y en las herramientas que los tribunales pueden adoptar cuando las medidas cautelares no son cumplidas por los organismos demandados.