La nueva expedición del CONICET y la UBA navega frente a la costa bonaerense

La expedición «Vida en los Extremos» -la gran apuesta científica del CONICET y la UBA para este cierre de 2025- se encuentra este miércoles a la altura de la costa bonaerense, en el Mar Argentino. La misión continúa la campaña anterior («Talud Continental IV»), cuyo streaming fue un éxito mundial.

A bordo del buque oceanográfico Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, la misión comenzó el 14 de diciembre y culminará el 10 de enero de 2026. Recorre el talud continental (donde la plataforma submarina cae hacia el abismo) desde Buenos Aires hasta Puerto Madryn, según consta en la plataforma de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

En estos momentos, miércoles 17 por la mañana, los científicos están explorando las zonas iniciales de su recorrido, que incluyen la Cuenca del Salado (frente a la provincia de Buenos Aires). La misión se dirige gradualmente hacia el sur para investigar también las cuencas de Colorado-Rawson y Malvinas.

Qué busca la expedición del CONICET

El objetivo principal es estudiar los ecosistemas quimiosintéticos. A diferencia de la vida en la superficie que depende del sol (fotosíntesis), en estas profundidades de oscuridad total la vida se abre paso gracias al gas metano que emana del fondo marino:

* Comunidades extremas: Investigan bacterias, corales de aguas frías y moluscos que «comen» químicos y viven a casi 4.500 metros de profundidad.

* Cambio Climático: Buscan entender cómo estos ecosistemas atrapan el metano (un potente gas de efecto invernadero) antes de que llegue a la atmósfera, ayudando a regular el clima del planeta.

«Vida en los extremos», en marcha

La jefa científica es la bióloga María Emilia Bravo (investigadora de CONICET-UBA), al frente de un equipo de 25 especialistas y la herramienta “estrella” es el ROV SuBastian, un robot submarino de última generación que transmite imágenes en 4K desde el fondo del mar.

Hasta el momento, los científicos ya han podido registrar: