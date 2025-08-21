Liliana Schwindt con Andrés Larroque: «Hablamos sobre el impacto de las políticas de Milei en la Provincia»

La coordinadora regional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, María Liliana Schwindt se reunió este jueves con el Ministro Andrés «El Cuervo» Larroque. El encuentro se llevó adelante en la sede del Ministerio en la ciudad de La Plata.

Schwindt fue quien difundió imágenes del encuentro y destacó, «conversamos sobre el fuerte impacto que tienen las políticas económicas del gobierno de Milei en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el área social. Los recortes en programas esenciales y en materia de discapacidad golpean directamente a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado.»

En este sentido, María Liliana Schwindt puso en relieve las políticas que se desarrollan desde el gobierno de Axel Kicillof y como contrapartida de lo que pasa en Nación, aseguró: «destacamos el enorme esfuerzo que realiza la Provincia para sostener y ampliar los servicios sociales, garantizando derechos y generando políticas públicas que cuiden a las y los bonaerenses.»