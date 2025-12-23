Recuperaron una motocicleta robada y aprehendieron a un hombre

Personal del Comando de Patrulla de Olavarría aprehendió a un hombre de 31 años y recuperó una motocicleta que había sido robada horas antes, durante un operativo realizado en la intersección de Piedras y Roque Sáenz Peña.

Cuando los efectivos interceptaron una motocicleta Gilera Smash 110 cc que era conducida por un masculino. Al verificar los datos del rodado, constataron que había sido sustraído ese mismo día, en horas de la tarde.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del conductor y al recogimiento de la motocicleta, que fue puesta a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Hurto de motocicleta” y quedó en manos de la UFI N° 4, a cargo de la fiscal María Paula Serrano, quien dispuso las actuaciones de rigor.