Sesión en el HCD: aprobaron proyectos por unanimidad y trataron reclamos de distintos sectores

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría llevó adelante la segunda sesión ordinaria del período 2026, en una jornada en la que se trataron y aprobaron distintos expedientes.

La actividad legislativa comenzó con una sesión especial, convocada mediante el Decreto N° 015/26, en la que se aprobó la licencia solicitada por la concejal María Liliana Schwindt.

En ese marco, se dispuso la incorporación de la concejal suplente María Romina Altafini, quien ocupó su lugar durante la jornada.

Posteriormente se desarrolló la sesión ordinaria, en la que se trataron expedientes sobre tablas, todos ellos aprobados por unanimidad.

Entre las iniciativas se incluyeron proyectos de carácter institucional, comunitario y pedidos de informes impulsados por los distintos bloques políticos.

Por parte del bloque Fuerza Patria, se aprobaron dos proyectos de resolución que declaran de interés legislativo: El 125° aniversario del nivel primario del Colegio Santa Teresa de Colonia Hinojo y el 80° aniversario de la Escuela de Educación Secundaria N° 6

El bloque Por Más Libertad presentó un proyecto solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la instalación de luminarias en avenida Avellaneda, en el tramo comprendido entre calle Corrientes y avenida Eva Perón.

En tanto, desde La Libertad Avanza se impulsó un proyecto para la colocación de refugios para pasajeros del transporte público en la intersección de Autopista Fortabat y calle 173.

Además, ese bloque promovió dos pedidos de informes, vinculados al servicio de urología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” y a la escrituración de lotes del ZALO y el SIPG.

Por último, el bloque UCR presentó un pedido de informes relacionado con el reclamo de vecinos de Sierras Bayas por el estado actual del predio “Cerro del Diablo”.