Un vecino sigue peregrinando en la Justicia para lograr una obra que al Municipio le costaría más de 365 millones de pesos

Un vecino de Olavarría continúa litigando en distintos despachos judiciales contra la Municipalidad de Olavarría buscando que desde el Estado Municipal se tomen medidas respecto de un desagüe pluvial que afecta su propiedad. En los últimos meses entre el vecino y el Municipio se han cruzado distintos informes desde donde se desprende, según el Municipio, que la obra que reclama el vecino tendría un costo de más de 365 millones de pesos.

Siempre al estar por lo que existe en los expedientes judiciales, el reclamo data de 1985 y ha sido abordado en distintas instancias judiciales con distintos resultados tanto para el Estado Municipal como para el vecino.

A finales del año pasado, el vecino abrió un nuevo capítulo judicial y en este caso en la sede del Juzgado Contencioso Administrativo de Azul para que desde este organismo se dicte una medida cautelar en su favor.

El expediente judicial se encuentra en pleno trámite y se han aportado distintos informes sobre lo que sucede con desagüe pluvial que corre paralelo a la línea municipal en la avenida Sarmiento entre Lavalle y Brown, sobre la vereda par.

El vecino en cuestión, con el asesoramiento letrado del abogado azuleño Esteban Rolando Hess, pide que el juez de la causa condene a la Municipalidad de Olavarría a tomar las medidas de resguardo y seguridad razonables y necesarias para evitar que se produzcan daños a terceros respecto del mencionado desagüe pluvial.

En otro expediente judicial, el vecino considera, que ha quedado acreditado que el estado del desagüe pluvial «se deteriora día a día» y «continúa generando graves daños a la estructura y la estabilidad» de la vivienda de su propiedad ubicada en Sarmiento al 2480. Pero además, dice el vecino, «los daños se trasladan a la vereda, con una clara y evidente inclinación de la casa hacia su frente. Por delante de dicha vivienda (que encuentra afectada su estructura por la rotura del desagüe que invade la línea de la casa), y siendo que por la vereda transitan diariamente muchas personas (se trata de una ubicación cercana al puente que cruza el arroyo Tapalqué, único en diez cuadras y próximo al Hospital Municipal) que corren un riesgo cierto en su integridad física y de vida ante la posibilidad concreta de que la casa o la vereda terminen colapsando.»

En octubre del año pasado, la Municipalidad de Olavarría – en el marco del expediente – informó que a través de la contratación de la empresa Balzi colocó «un vallado definitivo» en la vereda de la avenida Sarmiento 2480.

El «vallado definitivo» que dice haber colocado la Municipalidad de Olavarría – Captura expediente judicial.

A esa respuesta del Municipio, el abogado que representa los intereses del vecino brindó una serie de puntos de vista donde, además, refutó algunos dichos del Municipio.

Según el letrado el viernes 1 de noviembre del año pasado, el vallado colocado por el Municipio «ya no estaba» e incluso aporta una serie de registros fotográficos. Y en esa presentación, el abogado sostiene: «se advierte el desnivel que presenta la vereda con respecto a las demás veredas y al cordón cuneta, marcando el paso de la cañería deteriorada» y agrega más fotos donde se «aprecia» gente caminando con riesgo de caída.

En ese sentido, el abogado del vecino que litiga contra el Municipio no tiene dudas acerca de lo que sucedió con el vallado, «la municipalidad la colocó para sacar la foto, pero luego lo retiró, quedando la vereda nuevamente en la forma en que estaba cuando se reclamó la acción preventiva.»

El letrado agrega, «la gente continúa transitando por la vereda sin saber el riesgo que están corriendo y sin que de alguna manera se las alerte del peligro que representa la casa en ese estado. La caída del frente llevaría consigo todas las instalaciones de la casa, gas, agua y electricidad con las graves consecuencias que ello puede tener para los vecinos y para la comunidad en general.»

Al mismo tiempo se afirma, «la Municipalidad parece hacer oídos sordos a cualquier reclamo, reconoce la necesidad de realizar la obra (y los riesgos que implica no hacerla) pero al no tener el dinero necesario, no sólo no la repara, sino que tampoco protege a la comunidad del desmoronamiento de la cañería y con ella la casa, más aún en épocas en que los eventos climáticos son cada vez más severos. Colocaron una barandilla solo para la foto, sin tomar medidas de fondo.»

El expediente judicial en cuestión tuvo movimientos en el inicio de este año 2025 y fue así que la Municipalidad dio cuenta de lo que pasa con el desagüe pluvial y sostiene, a partir de un informe de la Dirección de Obras Hidráulicas y Pavimento, que «no se han realizado obras de reparación en el tramo del conducto de Av. Sarmiento desde el arroyo Tapalque a calle Rivadavia así como tampoco se encuentra prevista obra alguna al respecto en el Presupuesto 2025».

En ese informe de la Dirección de Obras Hidráulicas y Pavimento se deja dicho que realizar una obra sobre el desagüe en cuestión tendría un costo de 365 millones de pesos.

Tras recibir esa respuesta de parte del Municipio, el abogado del vecino que lleva adelante la demanda ataca con más dureza al estado local.

El abogado reprocha que el Municipio no cuente «con una actualización de los estudios efectuados oportunamente para poder determinar el estado actual y/o el peligro que pueda implicar para terceros.»

Dice el letrado, «a pesar de estar en perfecto conocimiento desde el año 2013 del estado de la cañería (estado que debe haber empeorado ya que reconocen que no han hecho ninguna reparación), los riesgos previstos para los transeúntes, para la vivienda de mi representado y las linderas (que se encuentran compartiendo medianeras) siguen en aumento, sin que -más allá de la valla- se haya tomado medida alguna de fondo que permita el cese de este riesgo.»

Sobe la vivienda del vecino sobre la avenida Sarmiento, el abogado sostiene «el estado de la construcción es cada vez más endeble y puede desmoronarse sobre la cañería provocando su taponamiento, con consecuencias impredecibles.»

El abogado afirma «entiendo imprescindible que se ordene la reparación de la cañería pues la excusa de que el costo de la obra no esté previsto en el presupuesto no implica una imposibilidad para la Municipalidad teniendo en cuenta los valores en juego (vida, seguridad, propiedad), y que dicha consecuencia económica deba recaer sobre Ciancio que está impedido de ingresar y realizar cualquier obra en la vivienda que pueda afectar también la cañería que pasa por la línea Municipal.»

Sobre el último informe de la Municipalidad, el abogado del vecino asegura: «este informe que se contesta, no hace más que reiterar lo que la Municipalidad conoce de modo fehaciente desde el año 1985, y que a pesar de reconocer las deficiencias nada ha hecho en más de cuarenta años, ni siquiera una reparación o acondicionamiento parcial en un grave incumplimiento de las obligaciones a su cargo, dentro de las que está -claramente- el cuidado de la vida y la propiedad de los habitantes.»