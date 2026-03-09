Urología: Tras la denuncia penal de un médico, no se abrió sumario administrativo contra el Jefe del Servicio

El conflicto en el Servicio de Urología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” además de una denuncia penal tiene un cruce de cartas documento entre el médico denunciante y la Municipalidad de Olavarría.

Luego de la denuncia penal presentada contra el jefe del área, la Municipalidad de Olavarría rechazó abrir un sumario administrativo para investigar los hechos.

Según pudo saber En Línea Noticias, que accedió al contenido de las cartas documento intercambiadas entre el médico denunciante y el Municipio, el profesional había intimado formalmente a la administración local a iniciar una investigación interna.

Tal como informó este medio en su momento, el médico Ricardo Raúl Krenz presentó una denuncia penal contra el jefe del Servicio de Urología, Dr. Fabián Gustavo Petrone, por presuntas amenazas coactivas agravadas y calumnias.

La intimación del médico

De acuerdo a la carta documento enviada por Krenz a la Municipalidad, el profesional comunicó que ya había radicado formalmente la denuncia penal y reclamó que el gobierno local adopte medidas institucionales frente a los hechos denunciados.

En ese marco, el médico sostuvo que la administración tiene el deber de prevenir situaciones de violencia laboral y resguardar la salud psicofísica de los trabajadores, incluso antes de que exista una resolución judicial.

Además, intimó al municipio a que disponga la apertura de un sumario administrativo contra Petrone y garantice un ámbito laboral libre de hostigamiento dentro del hospital.

La respuesta del Municipio

La Municipalidad respondió también mediante carta documento a través de su área legal.

En ese escrito se indicó que la apertura de un sumario administrativo no es automática ante la recepción de denuncias o manifestaciones de particulares y que corresponde a la administración evaluar la pertinencia, mérito y oportunidad de iniciar una investigación disciplinaria.

Asimismo, se señaló que al analizar las presentaciones previas realizadas por el médico, los hechos habían sido considerados un conflicto de carácter interpersonal entre profesionales del servicio, sin que existieran elementos que justificaran la apertura de un proceso disciplinario.

El Municipio también sostuvo que la existencia de una denuncia penal no implica automáticamente la apertura de actuaciones administrativas, ya que ambos ámbitos se rigen por procedimientos y criterios diferentes.

Licencia y posible jubilación

En la misma respuesta oficial se informó además que el médico denunciado, Dr. Fabián Petrone, se encuentra actualmente de licencia y habría manifestado su intención de acogerse al beneficio jubilatorio una vez finalizado ese período.

Desde la administración municipal indicaron que esa situación forma parte del contexto actual del servicio y que podrá ser considerada en cualquier evaluación institucional futura.

Una causa en investigación

El conflicto tomó estado público luego de la denuncia penal presentada por Krenz, quien sostiene haber sido víctima de amenazas, hostigamiento laboral y acusaciones falsas dentro del Servicio de Urología.

La investigación judicial se encuentra actualmente en trámite y será la Justicia la que determine si existen elementos suficientes para avanzar con la causa.