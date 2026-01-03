“Viva la libertad carajo”: el festejo de Milei tras la captura de Maduro

Buenos Aires, 3 enero (NA) — El presidente Javier Milei celebró hoy el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela tras una intervención militar en el país sudamericano.

“La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter) juntos a un video del discurso que ofreció durante la última Cumbre del Mercosur.

El jefe de Estado había afirmado en ese momento que el régimen de Maduro es una “narcodictadura” y reiteró su apoyo a Trump.

“La Argentina apoya la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, sostuvo.

